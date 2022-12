LDA arriva con l’amore, a L’anno che verrà/ Le stories sibilline

LDA é atteso tra gli ospiti, a L’anno che verrà di RaiUno

Mentre sale l’attesa per il benvenuto al nuovo anno 2023, per il quale lui é previsto nella line-up degli ospiti-artisti de L’anno che verrà, LDA si conferma all’evento musicale Rai e in dolce compagnia. Come emerge tra le nuove Instagram stories del cantautore di Napoli e protagonista indiscusso di Amici 21 di Maria De Filippi, LDA é atterrato a Perugia, dove é previsto il concerto evento di benvenuto al nuovo anno 2023 L’anno che verrà, condotto dal numero 1 del prossimo Festival di Sanremo 2023, Amadeus. Il noto conduttore e direttore artistico del Festival ha promosso tra i 28 Big di Sanremo l’ex Amici 21 e figlio terzogenito di Gigi D’Alessio. Lo stesso LDA figura anche nel cast dei protagonisti dell’evento musicale di Rai Uno, L’anno che verrà, diretto competitor di Capodanno in musica che Federica Panicucci conduce su Canale 5 e quindi per la rete Mediaset che produce il talent show che lo ha reso celebre agli occhi dei telespettatori, Amici 21 di Maria De Filippi.

Riattivatosi tra le Instagram stories, infatti, LDA si lascia immortalare in un mini video che lo ritrae mentre stringe la mano curata di una giovane ragazza ed entrambi sfoggiano una mise casual-chic in jeans a sigaretta, per le strade di Perugia. Insomma, LDA sembra così voler confermare la sua preannunciata partecipazione a L’anno che verrà di RaiUno, suggellando così il passaggio TV da Mediaset a casa Rai.

LDA é sentimentalmente impegnato?

Nella storia con cui rompe il silenzio social, inoltre, LDA sembra ufficializzare la frequentazione intima con una ragazza in corso, dal momento che a corredo del mini video lui posta l’emoticon di una faccina accerchiata da cuoricini rossi. Segno che molto probabilmente LDA abbia trovato la sua nuova dolce metà, dopo la rottura in amore con Emanuela Pennino, meglio nota al gossip made in Italy come la musa ispiratrice del primo singolo dell’ex Amici 21, Quello che fa male. Le immagini tra le stories sibilline sono, non a caso, virali sui social, con i fan del “Justin Bieber” italiano che si dicono alquanto sorpresi.

Il giovane ospite atteso a L’anno che verrà resta, intanto, detentore del record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi record nella storia di Amici di Maria De Filippi con un singolo: Quello che fa male.











