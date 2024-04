LDA, arriva il nuovo album?/ “Occhio all’estate”: l’indizio manda i fan in visibilio!

Amici 21, LDA torna in TV per l’annuncio di un nuovo album? L’indizio social, dopo l’apparizione a Domenica In

Il fenomeno di Amici 21, LDA, sembra dirsi prossimo al rilascio del nuovo progetto in musica, anche in stretta collaborazione con Gigi D’Alessio, con un annuncio lanciato a Domenica in! Questo é il sentiment degli utenti dominante nel web, a fronte della nuova apparizione TV di LDA, il quale viene presentato da Matteo Paolillo come il featuring nel singolo “Nun é cos'” in una nuova puntata a “Domenica in”, talk show condotto da Maria Venier. Ma non solo. Ad avvalorare l’ipotesi che vedrebbe LDA prossimo al rilascio di un nuovo progetto in musica, in formato singolo e/o album, é anche un messaggio social del papà d’arte del giovane cantautore, Gigi D’Alessio.

“Ammo fernuto ‘o disco” ovvero dal napoletano in italiano “abbiano finito l’album”, si legge nella caption del post pubblicato da Gigi D’Alessio e che intanto il talento di Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA, condivide tra le Instagram stories. Un gesto social di condivisione sibillino che in un tripudio di interazioni entusiaste nel web dei fan potrebbe voler palesare il consenso unitamente alla partecipazione di LDA, ad un progetto in cantiere anche con il papà famoso e ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio.

LDA approda a Domenica in, per una grande novità dopo Amici di Maria De Filippi

Ma prima del sospetto indizio social, LDA riappare in TV per la promozione a Domenica in del featuring con l’attore di Mare fuori, Matteo Paolillo, nel singolo “Nun é cos'”.

Occasione in cui, il ritorno TV al passaggio dall’esordio in Mediaset ad Amici 21 di Maria De Filippi in casa Rai, insieme alla “zia” Mara Venier LDA sembra lanciare il primo vero segnale di quello che si direbbe essere il rilascio di un singolo e/o album all’orizzonte. “Occhio a quest’estate!”, esclama Mara Venier e le fa subito dopo eco LDA, non solo in puntata a Domenica in. Ma anche nel tappeto musicale scelto in un nuovo TikTok, che é ora virale sul re dei social cinese. Cosa ci riserverà il destino di LDA, per l’estate 2024?

