LDA cambia nome d’arte, prima di Sanremo 2023?/ “Ora mi chiamo come una mia canzone”

Amici 21, LDA si concede del relax prima del debutto a Sanremo 2023 e accade l’impensabile: c’entra il nome

Manca sempre meno al via a Sanremo 2023, evento musicale previsto dal 7 all’11 febbraio 2023 e, intanto, il Big al debutto ed ex Amici 21, LDA, desta curiosità con una rivelazione sul suo nome. L’occasione della novità arriva tra le nuove Instagram stories. Riattivatosi sul suo profilo Instagram, nel mezzo dell’attesa che lo separa dal debutto tra i concorrenti Big del Festival della canzone italiana, il cantautore 19enne dell’album più atteso dell’anno 2023 dalla Generazione zeta si ritaglia un momento di sano relax con la nipotina, che gli regala un suggerimento in vista del via alla kermesse canora che lo attende, lanciando una curiosa rivelazione.

Quelli all’insegna dello svago possono rivelarsi dei momenti decisivi dove a farla da padrone possano essere le ispirazioni alle scelte importanti e drastiche. Lo sa bene LDA, che tra le nuove stories si palesa sorpreso quando la nipotina, con la quale decide di intrattenersi a guardare i cartoni animati, lo chiama in privato con il titolo di una sua canzone di successo, suggerendogli inconsapevolmente un cambio del nome d’arte. Che Luca D’Alessio in arte LDA possa adottare il suggerimento come una mossa di marketing sanremese, stravolgendo il suo nome d’arte? L’ipotesi non si direbbe azzardata.

“Come ti sei svegliata oggi?- esordisce l’artista di Napoli, tra le curiose stories, parlando alla biondissima nipotina e del suo privato, in condivisione con i follower-. Questi cartoni di oggi sono una cosa bellissima perché tu ti siedi, ti metti vicino alle bimbe… li guardi e ti addormenti tu però…”. Poi, in casa D’Alessio LDA incalza la piccola sul nome che lei più ama affibbiargli, palesandosi ispirato, senza escludere quindi la possibilità che possa decidersi a stravolgere il nome d’arte : “Come mi chiamo io? ‘Zio Bandana’!”.

Bandana é il soprannome di LDA: la rivelazione di casa D’Alessio

Come é ormai risaputo a molti, in primis tra i fedeli estimatori della musica del vincitore morale di Amici 21 di Maria De Filippi, per il volume di stream su Spotify Italia, Bandana é il titolo di un singolo “estivo” del giovane. Il brano vanta ad oggi la certificazione del disco d’oro targata FIMI e, a quanto pare, avrebbe fatto breccia nel cuore della nipote del figlio terzogenito di Gigi D’Alessio, immortalata tra le stories che anticipano il l’atteso debutto del cantautore 19enne ed ex Amici 21 a Sanremo 2023. Che LDA possa pensare ad un cambio del suo nome d’arte per il nuovo impegno sanremese, seguendo l’esempio di Madame, che ha rivoluzionato il titolo del brano sanremese?

A prescindere da come si lascerà chiamare a Sanremo, dal numero uno del Festival, Amadeus, LDA si palesa felice all’idea di essere soprannominato Bandana in casa D’Alessio… Chissà, quindi, se il nome d’arte, LDA, resterà invariato.

💥#LDA cambia nome d’arte prima di #Sanremo2023? La rivelazione in una story con la nipotina: “Come mi chiamo io? ‘Zio Bandana’!” pic.twitter.com/mYS2pKxjmX — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) January 11, 2023













