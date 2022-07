LDA canta in spagnolo dopo Amici 21/ Spunta la data di uscita di Lo que mas nos duele

LDA anticipa il rilascio del singolo Lo que mas nos duele: spunta la data di pubblicazione

Avanza incontrastato il fenomeno pop Luca D’Alessio in arte LDA, che dopo essersi imposto come il record-man di Amici 21 di Maria De Filippi -per il disco d’oro e il disco di platino raggiunto in tempi biblici con un solo singolo, Quello che fa male, nella storia del talent- ora si prepara per una nuova era musicale. Dopo il successo e la stima di pubblico e critica raggiunti con il primo album eponimo in carriera, il cantautore originario di Napoli ha appena dato annuncio della data di rilascio del nuovo singolo, che potrebbe anticipare l’uscita del secondo album in cantiere previsto entro e non oltre l’autunno 2022. Si tratta della versione in lingua spagnola di Quello che fa male, Lo que mas nos duele, che potrebbe condurre LDA a inseguire le orme del padre famoso, Gigi D’Alessio, verso un lancio nel mercato discografico internazionale.

Sembra, quindi, farsi sempre più vicina la svolta latin-pop per l’idolo della generazione zeta ed ex Amici 21, dal momento che lo snippet di pochi secondi che il 19enne ha fornito ai fan come assaggio del singolo spagnolo ha mandato in visibilio il popolo del web e fa ora incetta di messaggi di congratulazioni destinati proprio al giovane cantautore, che ha accettato la sfida di cantare in lingua spagnola. Riattivatosi tra le Instagram stories in queste ore di fine luglio 2022, LDA ha fatto sapere che il prossimo 29 luglio uscirà su tutte le piattaforme musicali il singolo latin-pop: Lo que mas nos duele.

LDA verso il debutto nel mercato discografico internazionale

Il link del pre-save del singolo spagnolo è indicato nella bio del profilo Instagram del figlio di Gigi D’Alessio, LDA. Ormai si avvicina sempre più la data del rilascio tanto atteso, che potrebbe portare Luca D’Alessio a riscuotere successo anche oltre i confini dell’Italia. In più occasioni, nel frattempo, lo stesso LDA non ha mai nascosto di volersi misurare con la musica dal sound internazionale, anche alle prese con dei duetti in collaborazione con i suoi idoli di sempre, tra i quali in primis Bruno Mars e Justin Bieber.

