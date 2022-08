LDA canta Lo que mas nos duele con Crytical/ La reunion post-Amici

I due artisti, per l’occasione, hanno eseguito una set-list contenente dei loro singoli, alcuni dei quali già presentati ad Amici, come Le mie parole sono armi die Io volevo solo te di LDA, e non è mancato il momento cover-rarità: l’ex pupillo della Pettinelli ha eseguito sul palco Un giorno in più di Irama einvece ha eseguito sul palco Di notte, un brano inciso insieme al padre d’arte Gigi D’Alessio.

LDA presenta Lo que mas nos duele con Crytical

Nel corso del live LDA e Crytical hanno inoltre avuto modo di fondersi sul palco in un’esibizione del nuovo singolo del figlio di D’Alessio, la versione spagnola di Quello che fa male, Lo que mas nos duele, di cui a breve dovrebbe uscire il video ufficiale. I due ex Amici 21 hanno improvvisato dei passi di danza di bachata mentre LDA intonava il nuovo singolo latin-pop, per poi divertire i fan con un simpatico freestyle al grido di “Siamo la coppia più forte di Amici…”.

Tra il serio e il faceto, poi LDA ha menzionato gli ormai suoi risaputi amici più intimi conosciuti ad Amici 21: “Sto scherzando, perché Alex già si sta incazzando… se non fingi non solo Alex si sta incazzando, ma si stanno incazzando pure Albe e Luigi”.

