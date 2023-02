LDA, che succede agli instore dopo Sanremo 2023?/ “Non é venuto nessuno…”

LDA si attiva instore: la nuova confessione social fa rumore online nel dopo-Sanremo 2023

Si é imposto come il più giovane tra i 28 Big nella gara di Sanremo 2023 e, intanto, l’ex Amici 21, LD, sorprende l’occhio e orecchio-pubblico, tra le date instore e live nel suo dopo-Festival. Tra una data e l’altra targate “LDA instore” appena avviate, in vista del via previsto ad aprile dei concerti “LDA live”, Luca D’Alessio spiazza gli internauti che lo seguono tra le Instagram stories con una comunicazione. Per l’occasione esclama, live nella sua città del cuore, Napoli, nelle ore che precedono il match di UEFA Champions League che vede la squadra campana scontrarsi con Eintrancht Francoforte: “Sono all’instore a Napoli – fa sapere LDA, a margine della partecipazione alla data dell’incontro promozionale del nuovo album Quello che fa bene, con i fan- ma non é venuto nessuno…”.

E in un’altra storia, poi, LDA grida allo scherzo compiuto nel martedì grasso di Carnevale 2023, mostrando le immagini dei cori degli innumerevoli fan accorsi per lui all’instore nella città di origine dei genitori separati, Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. Ed é così che il cantautore si conferma il fenomeno pop made in Napoli! Come viene mostrato in un video pubblicato tra le stories, dall’ex Amici 21, nell’attesa dell’incontro con il beniamino schiere di fan di LDA intonano il ritornello di Quello che fa male. Il singolo che ha suggellato il record storico di LDA, al debutto TV: il cantautore 19enne é il primo a conseguire il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male, nella storia del talent show, Amici.

“LDA live” é pronto per il debutto, dopo Sanremo 2023

E nell’attesa di vedersi alle prese con il debutto sul palco dei concerti dal vivo, il “Justin Bieber italiano” posta, intanto, sul suo profilo Instagram anche le date targate LDA live, a grande richiesta del suo fandom. Il 18 aprile il 19enne é atteso ai Magazzini Generali di Milano, il 21 aprile sarà la volta del Palapartenope di Napoli e il 22 aprile 2023, invece, all’Atlantico di Roma: “Non vedo l’ora di cantare insieme a voi tutte le mie canzoni”, esclama il figlio d’arte nella caption del post sui concerti.

E, intanto, s’infiamma la polemica esplosa nel web contro Amici 22, l’edizione in corso del talent che vedeva lo scorso anno debuttare in TV il figlio di Gigi D’Alessio nonché il Big più giovane di Sanremo 2023. A muovere le contestazioni del momento sono i fan che si chiedono online il motivo per cui il beniamino di Napoli non venga ospitato in TV, al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, così come spesso accade nei consuetudinari ritorni in studio di ex allievi ad Amici.

💥"Non é venuto nessuno…", tuona #LDA: che succede a "#LDAinstore"?!? Schiere di fan… Cantano #Quellochefamale… e il fenomeno pop del Big più giovane di #Sanremo2023 regna sovrano e indiscusso! 👑🎶💙 #NapolidaVivere

(P.S.: "A #Carnevale ogni scherzo vale!") pic.twitter.com/oyJU6exMcQ — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) February 22, 2023













