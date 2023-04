LDA, che succede con la fidanzata Miriam Galluccio?/ “Buona fortuna..”

LDA é ospite a Oggi é un altro giorno: prosegue la lovestory con Miriam Galluccio

É il più giovane tra i Big di Sanremo 2023 e nel mezzo delle date-evento del primo tour -LDA live, l’atteso ospite a Oggi é un altro giorno, LDA, manda il web in tilt, anche per via Miriam Galluccio. Quest’ultima, aspirante fashion designer e influencer con un seguito social stimato oltre 35mila follower su Instagram, riserva, tra le Instagram stories, un messaggio social al cantautore pop più rappresentativo della Generazione zeta del momento, Luca D’Alessio, facendo così incetta di interazioni social online. Uno stato che giunge online come una replica alle malelingue che, ai primi post d’amore dei giovani fidanzati annunciati, avrebbero scommesso sulla breve durata della lovestory.

“Sempre con te, buona fortuna amore”, si legge tra le righe nella caption della foto che immortala la 21enne e l’ospite atteso nella nuova puntata di Oggi é un altro giorno -del 21 aprile 2023 – mentre si scambiano un romantico bacio sulle labbra, postata da Miriam per l’amato “Justin Bieber Italiano”. Una storia che vuole essere il sentito augurio di successo della influencer a LDA, per il debutto di LDA live, il primo tour di concerti che chiama il cantautore e figlio d’arte di Gigi D’Alessio all’incontro con i fan in tre date evento, previste a Napoli, Milano e Roma, e in partenza il 19 aprile 2023 con la data milanese ai Magazzini generali.

Insomma, dopo la popolarità raggiunta con il debutto TV nel ruolo di concorrente al talent show di Amici 21 di Maria De Filippi, procedono a gonfie vele la carriera artistica e la vita sentimentale di Luca D’Alessio, e ospite a Oggi é un altro giorno condotto da Serena Bortone su RaiUno.

Miriam Galluccio supporta LDA live

Non a caso, con il trionfante debutto live milanese l’ex Amici registra un tripudio di interazioni social di consenso, di cui sono protagonisti i fan del cantautore 20enne di Napoli, anche relativamente al contenuto del romantico augurio per il successo di Miriam. “Che belli”, esclama uno dei commenti aggreganti dei supporters della coppia, sulla fanpage di LDA @artistisospecial, via Instagram. Oltre alla dedica romantic, a fare breccia nei cuori dei fan della star di Amici 21 e cantautore della pop ballad Quello che fa male sono anche delle esclusive immagini del concerto milanese di apertura del tour LDA live, foto e video che sono ora virali nel web e dove si registrano le ospitate di due amici cantautori con cui LDA ha in comune l’esperienza del percorso di studio del canto intrapresa ad Amici. Parliamo dell’ex Amici 20 Aka7even e l’ex Amici 21 Albe, con i quali alla data milanese LDA registra i duetti Tremi (ft.ing Aka7even) e Cado (ft.ing Albe), entrambi contenuti nel primo vero album dopo l’eponimo (LDA), Quello che fa bene.

