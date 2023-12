LDA: “Ci sono relazioni che non finiscono…”/ Il messaggio del nuovo singolo, “Promesse”

Sanremo 2024 registra il grande assente LDA, che torna alla musica con Promesse

É uno tra i grandi assenti nella rosa dei Big di Sanremo 2024 e dopo aver rivelato la scelta di non candidarsi per la gara del Festival, LDA rilascia il nuovo singolo Promesse. Fuori dalla gara per il titolo della Canzone italiana, LDA presenta il nuovo brano dal titolo Promesse, pubblicato il 6 dicembre 2023 su tutte le piattaforme musicali. Il brano, a partire dalla sua uscita, mette a segno un primo grande traguardo nell’industria della musica made in Italy. Promesse é infatti scelta come parte integrante nella soundtrack della serie Di4ri-la seconda stagione all’attivo sulla piattaforma di streaming Netflix, tra i prodotti mediatici più amati dalla Generazione zeta e che abbraccia più generazioni.

LDA: grande assente a Sanremo 2024, "Promesse" é il nuovo singolo/ Web in tilt per l'annuncio!

L’upgrade di colonna sonora per Promesse arriva dopo che il singolo post-estate 2023, Castello di sabbia, sempre a primafirma di LDA, é diventata la soundtrack della stessa serie. Quindi, l’ex cantautore competitor di Amici 21 bissa la promozione al titolo di soundtrack nel medesimo progetto su Netflix, con il nuovo singolo Promesse, fuori dalla competizione del Festival di Sanremo 2024 prevista sotto la conduzione e direzione artistica di Amadeus, dal 6 al 10 febbraio 2024.

LDA: il ritorno TV a Boomerissima é virale/ Le reazioni al dissing di Millennial contro Boomer

LDA spiega il significato del testo di Promesse

E, intanto, nell’annuncio del nuovo singolo, il giovane cantautore fortemente richiesto dall’occhio pubblico attivo online al Festival, LDA, presenta con parole particolarmente significative il rilascio della nuova canzone e colonna sonora di Di4ri-2: “In “Promesse” ci sono storie di amicizie che rimangono tali nonostante le avversità della vita, con cui scambiarsi promesse da mantenere, scritte sulle mani che vanno a congiungersi in una stretta come a simboleggiare un’unione che possa durare per sempre”.

Il nuovo singolo di LDA é la colonna sonora di Di4ri-2

Nel nuovo singolo, dopo la nostalgia cantata in Castello di sabbia, LDA si proietta verso il futuro con Promesse”, un’opera rappresentativa tra i sentimenti di amore e amicizia che caratterizzano i personaggi della serie “DI4RI S2”, ma anche tutti noi. Il messaggio, quindi, è che i legami forti sono il modo migliore per affrontare le difficoltà di tutti i giorni.

LDA: "A tutti quelli che non possono sognare..."/ Il ritorno é a Sanremo 2024?

Con “Promesse”, LDA chiude in bellezza un anno 2023 pregno di emozioni e musica, culminato con il debutto festivaliero a Sanremo 2023 con la ballad “Se poi domani” e l’uscita del suo primo vero album seguito all’esordio televisivo al talent show di Amici 21 di Maria De Filippi, “Quello che fa bene”. In aprile 2023, il “Justin Bieber italiano” si è esibito con il suo primo tour in Italia, che ha registrato un esorbitante successo, in particolare per la data del 21 aprile al Palapartenope di Napoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA