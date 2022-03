LDA, Claudio D’Alessio contro Rudy Zerbi e Gigi D’Alessio/ “Non siamo ipocriti… Testa bassa e vai avanti”

Amici 21, LDA nella bufera per il caso “La paranza”: intervengono Gigi D’Alessio e il fratello Claudio D’Alessio

Alla vigilia del secondo serale di Amici 21, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, il concorrente LDA è al centro di una polemica sulla contestazione mossa contro l’insegnante di canto al talent, Rudy Zerbi, insieme al compagno di squadra Calma, su cui -tra gli altri- si pronuncia anche il fratello maggiore Claudio D’Alessio, a difesa dei due cantanti. La polemica ha inizio quando i due pupilli di Zerbi si rifiutano di esibirsi sulle note de La paranza di Daniele Silvestri, tra le espressioni critiche più disparate, che ora fanno discutere e sono motivo di polemica sul conto dei diretti interessati, LDA e Calma. “Io questa canzone non la faccio” dichiara lapidario LDA e a fargli eco è così Calma: “Mi vergogno a cantarla”. Parole, tra le altre rilasciate dai due giovani, a cui sono seguite quelle di rimprovero di Rudy Zerbi – che tacciano il duo di critica mossa con superficialità, tracotanza e ignoranza- e quelle di sostegno per il talentscout di Gigi D’Alessio, che lancia uno “schiaffo morale” non solo a Calma ma anche al terzogenito avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato, LDA. “Non basta un anno di Amici 21”, dichiara dal suo canto D’Alessio senior, lasciando intendere che Calma e LDA abbiano ancora tanta gavetta da fare, in quanto artisti al debutto nell’industria musicale. Ma il primogenito del cantante di Mon amour nonché fratello di LDA, è di tutt’altro avviso, ritenendo che il fratellino e Calma, concorrenti ad Amici 2022, siano ora in un certo senso vittime di un accanimento mediatico rispetto ad un parere espresso in tv, dettato dall’ipocrisia generale.

“Sarò sincero, i ragazzi hanno sbagliato sicuramente”, esordisce quindi Claudio D’Alessio, nella reazione a caldo sul caso “La paranza”.

Il messaggio a difesa di Calma e LDA extra-Amici : cosa sostiene Claudio D’Alessio

Nell‘intervento social, volto a difendere Calma e LDA dal peso della polemica che ora li coinvolge, mentre concorrono ad Amici 21, Claudio D’Alessio poi prosegue esortando l’occhio pubblico a tenere conto della giovane età dei concorrenti del talent: “C’è gente che canta canzoni per anni senza capire i testi. Addirittura proposte in contesti e momenti totalmente fuori luogo, e nonostante tutto le sentiamo cantare e ballare a squarciagola senza capire ciò che dicono realmente. Hanno 18 anni, sono parecchio in tensione… comunque sono chiusi nella scuola da 7 mesi”. E ancora, esorta l’occhio pubblico alla clemenza: “Qualche errore è lecito, non siamo ipocriti. Col tempo sicuramente impareranno a gestire meglio le emozioni che provano”. Infine, i saluti e gli auguri rivolti a Calma e LDA, senza risparmiare Rudy Zerbi, produttore della canzone oggetto della contestazione “incriminata” ad Amici 2022, “La paranza”: “Ti voglio bene bro, testa bassa e vai avanti. Un saluto a Calma e Rudy, adesso è un po’ arrabbiato, è chiaro che vi vuole bene e tiene molto a voi”.

Che l’intervento di Claudio D’Alessio possa, quindi, mettere un punto alla polemica del momento? Nel frattempo, spuntano le anticipazioni tv del secondo serale di Amici 2022, che vedono Calma tra i nuovi eliminati dal talent.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio D'Alessio (@claudionedalessio)

