LDA compie gli anni, mamma Carmela: “L’età più bella..”/ Web in tilt per la dedica

Sanremo 2023: l’ex Amici 21, LDA, compie gli anni: web in tilt

É il più giovane tra i 28 Big della recente gara di Sanremo 2023 e, intanto, LDA celebra i festeggiamenti per il suo compleanno, facendo il pieno di auguri nel web, dove regna la dedica di mamma Carmela Barbato. In data odierna 27 marzo, infatti, ricorre la celebrazione della data di compleanno (il 27 marzo 2003 nasceva il “Justin Bieber italiano”, ndr) del cantautore e figlio d’arte, nato dall’unione dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio, e Carmela Barbato. Quest’ultimi, sono i genitori separati dei figli Claudio, Ilaria e Luca D’Alessio in arte LDA ed, entrambi originari di Napoli, hanno trasmesso un importante senso di appartenenza al capoluogo campano, al figlio d’arte. Seppur nato nella Capitale, Roma, LDA si sente da sempre cittadino di Napoli, tanto da dedicare all’amata città campana la canzone Cara Napoli, inserita nella tracklist del nuovo album Quello che fa bene.

Tuttavia, dopo il successo e la popolarità raggiunti ad Amici 21, reduce dal debutto al Festival della canzone italiana conseguito a Sanremo 2023 il festeggiato figlio d’arte si trova spesso fuori “casa”. Riattivatosi tra le Instagram stories, nelle ore segnate dai festeggiamenti del suo ventesimo compleanno, non a caso LDA si mostra nel catanese, nel mezzo di una reunion per pochi intimi cari, e tra questi figura il ballerino latinista come lui ex allievo ad Amici 21, Nunzio Stancampiano. Dopo un “cin cin” di brindisi autocelebrativo, LDA si dichiara protagonista del party di compleanno che ha sede a Catania, in vista di una nuova data di LDA instore, il tour di incontri con i fan promozionale dell’album appena pubblicato. “Più venti, un quinto di secolo”, é il messaggio che rilascia LDA, tra le storie celebrative. E delle immagini dei festeggiamenti che ora fanno incetta di interazioni social, a suon di condivisione, like e messaggi di auguri da parte dei fan per il festeggiato online, spicca intanto la dedica di auguri di mamma Carmela Barbato.

Carmela Barbato conquista il web: la dedica al figlio LDA

“L’età più bella, vent’anni di spontaneità e freschezza. Auguri di buon compleanno! ” si legge tra le righe del post-dedica social che Carmela Barbato destina al figlio d’arte, ormai divenuto ventenne. Un messaggio che correda una foto familiare dove l’ex Amici 21 e cantautore del brano outsider di Sanremo 2023, Se poi domani, LDA, si stringono in un affettuoso abbraccio. Segno palese che tra madre e figlio il legame familiare sia inscindibile. Ben oltre le malelingue che li direbbero ai ferri corti per la separazione della influencer napoletana dal padre di Luca e cantautore di Mon Amour, Gigi D’Alessio. E il post-dedica dell’influencer mamma, Carmela, fa incetta di like: i mi piace schizzano alle stelle, a quota oltre 3mila!

“Bellissimi, hai fatto un bel capolavoro Carmen! Auguri idolo del mio cuore e grazie di regalarmi sorrisi… grazie di esistere… grazie a te non mollo mai… sei la mia forza e sei un ragazzo speciale umile e con un cuore grande!”, si legge tra le righe di uno tra gli innumerevoli messaggi di auguri social dei fan di mamma Carmela e il figlio d’arte.













