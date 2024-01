LDA: conduttore di un nuovo talent-show, dopo Amici?/ “Non potete mancare!”

Amici 21, LDA manda avanti il suo progetto di web format: il nuovo debutto

LDA é il preannunciato fautore di un nuovo talent show e papabile erede successore nel regno della conduzione TV e online made in Italy, dopo il successo e la popolarità raggiunti ad Amici 21. L’ex competitor tra i talenti di canto e ballo scoperti al talent show di Maria De Filippi all’edizione di Amici 21 é reduce dal ruolo di special guest coperto al Capodanno 2024 registrato nell’amata città di residenza, Napoli, e riattivatosi via social avanza con l’idea di nuovo format pensato per l’intrattenimento di fan e non solo, nel web. Il content del format é, non a caso, il talent concernente la scrittura creativa in musica, per la composizione del testo nella fusione con le note di una canzone.

In una recente diretta su TikTok, Luca D’Alessio in arte LDA intrattiene gli internauti condividendo con loro le varie fasi nel processo di creazione di una canzone. E il risultato é una nuova canzone che nasce con gli ingredienti scelti dall’occhio pubblico sulla base dei sondaggi indetti dall’ex Amici 21 online all’appuntamento in diretta, dal titolo Cuorenero. E al nuovo post tra le stories sul re dei social, nelle ore all’alba del nuovo anno 2024 LDA intona la neo creatura bilingue in italiano e napoletano, composta insieme ai suoi spettatori, per poi confermare di voler proseguire con il suo progetto di entertainment web.

Il nuovo format che lo consacra come il “Justin Bieber italiano” nonché la popstar per antonomasia a tutto tondo nel made in Italy. Tanto che a prima firma Il sussidiario.net il fenomeno pop figlio d’arte di Gigi D’Alessio potrebbe attenzionarsi come il candidato perfetto, tra gli artisti della Generazione zeta, al titolo di degno successore alla conduzione del Festival di Sanremo nel post-Amadeus dopo Sanremo 2024.

“Tra l’altro ancora dobbiamo decidere come chiamare questa serie- fa sapere LDA, in confidenza con il popolo nel web tra le Instagram stories-, che portiamo avanti cioè tipo “create voi la canzone”, “lo faccio con voi”, “studio session”… datemi idee che diamo un nome a questa serie che sto portando avanti… bellissima… ciao”. Insomma, sembra proprio che l’ex Amici 21 stia impiegando tempo ed energie mettendo a frutto la sua idea e il talento innato di autore e conduttore, minacciando così di sbaragliare la concorrenza tra i conduttori in voga. In primis la leadership per gli ascolti sulle reti TV e streaming Mediaset e conduttrice di Amici, Maria De Filippi. Che LDA stia preparando il terreno fertile per un nuovo format competitor di Amici non si direbbe un’ipotesi azzardata. La regina di ascolti, Maria De Filippi, é avvisata, con l’appuntamento alla terza puntata del neo format sul profilo TikTok tra gli altri account social di LDA, fissato a mercoledì 10 Gennaio 2024.

💥#Amici21~ #LDA, erede di #MariaDeFilippi? Il "Justin Bieber italiano prepara il terreno fertile per la nascita di un nuovo talent-show in cantiere, nel web! Credits: Gli indizi tra le Instagram stories pic.twitter.com/YruhH9zpcH — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) January 9, 2024













