Amici 23, Ayle é prossimo al ritiro?/ “Alla prossima puntata, io vado via…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle rischia l’eliminazione? Il cantautore minaccia l’addio: il motivo

Ayle é tra i preannunciati candidati all’eliminazione ad Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che minaccia il ritiro al talent show. Così come emerge al rinnovato daytime di Amici 23, datato 8 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, Ayle reagisce in modo piuttosto critico alla deludente performance registrata nella gara di canto domenicale, rispetto alle aspettative generali maturate sul suo conto.

“Ho tutta un’idea e poi vado lì e faccio tutt’altro – fa sapere il cantautore di Allergica alle fragole, in uno sfogo registrato all’idea di non poter avere un margine di miglioramento al talent show di Maria De Filippi -, io sto perdendo fiducia in me stesso… non capisco il senso… di fare figure di mer*a …sono troppo emotivo”.

Ayle comincia a pensare di non essere all’altezza, forse, del ruolo che ricopre ad Amici 23, di concorrente in corsa al talent show di Maria De Filippi. Tanto che, in una confidenza con i compagni di studio, nel post-puntata poi minaccia l’uscita volontaria: “Se é così, alla prossima vado via”. Ma ecco che interviene Anna Pettinelli. La maestra di canto convoca il biondo cantautore, per poi esortarlo a rimanere nel ruolo di concorrente al talent show.

L’intervento di Anna Pettinelli

“Non sei l’ultimo e non voglio che tu pensi di abbandonare ….sono solo piccole battaglie e l’obbiettivo grande, finale, del percorso é fare la tua musica -attenziona Anna Pettinelli, a cui fa eco Ayle-… io ho aspettative grandi”. Quindi la voce RDS ricorda al giovane l’upgrade fatto per cui valga la pena proseguire il percorso di studio del canto intrapreso ad Amici 23: “Fino all’altro giorno cantavi in camera tua e ora vuoi tornare nella tua stanzetta? Devi strutturati emotivamente e hai delle capacità che le devi mettere a fuoco… vai sul palco e spacca tutto”. Che il confronto con la mentore possa spingere Ayle a non cedere alla tentazione di uscire di scena dal talent show?

Nel frattempo, i fan di Ayle supportano il beniamino via social, nella speranza di una conferma nel talent show, mentre a rischio eliminazione si direbbero anche Matthew, Sarah Toscano ...











