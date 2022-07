LDA conquista Procida/ Canta e incanta all’evento Sagra del mare

LDA spopola a Procida: il grande evento di premiazione dopo Amici 21

Prosegue il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA che, dopo il successo raggiunto ad Amici 21 di Maria De Filippi, ha in questi giorni conquistato l’isola di Procida, Capitale della Cultura 2022. Ebbene sì, dopo il sold-out conseguito alla prima serata del Gigi uno come te: 30 anni insieme (il concerto per il trentennale della carriera di Gigi D’Alessio), il giovane artista di Napoli ha presenziato alla Sagra del Mare tenutasi a Procida, per un grande evento di premiazione.

LDA si è esibito nella serata di domenica 24 luglio 2022, a Procida, in occasione della premiazione della Graziella. La Graziella è l’immagine della donna procidana. Ogni anno, come da consuetudine, nell’ambito della Sagra del mare, Procida elegge la Graziella: una ragazza procidana, vestita con il tipico costume dell’isola, che rappresenta la donna dell’isola. E per la grande occasione, il figlio di Gigi D’Alessio ha eseguito una performance di uno dei singoli estratti dal primo album eponimo in carriera, dal titolo Scusa. Così come trapelato dal video di uno spezzone della performance che LDA ha tenuto a Procida, caricato su YouTube.

LDA verso il nuovo singolo

Nel frattempo, sale l’attesa per il rilascio del nuovo singolo di LDA, ovvero Quello che fa male in versione spagnola, di cui il 19enne ha condiviso a mezzo social un estratto di pochi secondi . Si tratta di Lo que mas nos duele, che potrebbe uscire entro e non oltre il corrente mese di luglio 2022, e il cui rilascio tiene i fan del giovane con il fiato sospeso per la grande sorpresa che ha in serbo il figlio d’arte ed ex Amici 21 di Maria De Filippi. Come ha riferito il giovane ai media, inoltre, per l’autunno è previsto il rilascio del secondo album in carriera. E chissà che non sia prevista una svolta nel mercato spagnolo, per LDA, con il nuovo singolo in arrivo.

