LDA conquista VEVO/ Il nuovo traguardo dopo Amici 21!

Amici 21, LDA approda su VEVO: il rilascio delle sessioni live di Bandana e Quello che fa male

Mentre Amici 22 di Maria De Filippi presenta al grande pubblico del piccolo schermo le aspiranti nuove promesse della musica, Luca D’Alessio in arte LDA resta detentore del record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia del talent di Canale 5 e conquista VEVO! Ebbene sì, in data 22 settembre, il figlio di Gigi D’Alessio é approdato sulla nota piattaforma musicale -che nasce come “joint-venture” tra le tre grandi etichette discografiche Universal Music Group (UMG), Sony Music Entertainment (SME) e Warner Music Group (WMG) – con il rilascio delle live sessions -performance dal vivo- eseguite sulle note dei singoli estratti dal primo album eponimo in carriera -LDA- Bandana e Quello che fa male.

Bandana, singolo che LDA ha rilasciato nel corso della stagione primavera-estate 2022, é stato recentemente certificato disco d’oro FIMI, e Quello che fa male, singolo rilasciato dal cantautore 19enne e originario di Napoli in concomitanza con il debutto TV segnato ad Amici 21 dello scorso settembre 2021, resta il record nella storia di Amici per aver conseguito in tempi biblici il disco d’oro e il disco di platino certificati FIMI.

“Bandana” e “Quello che fa male” parlano del tema che é alla base del concept-albun “LDA”, ovvero l’amore e le sue sfumature. Bandana rappresenta un amore inconsapevole, che non giunge mai ad una fine, un amore estivo, forse destinato a durare il tempo della bella stagione, ma che lascia dentro “ritagli che mancano” e “note che si alzano”: “Con il vento sulla tua Bandana, ogni notte senza una strada. Ora che l’America sembra te, perché é più lontana…”.

Quello che fa male é ispirata alla più grande delusione d’amore di LDA, un amore che nel cuore del 19enne non é mai giunto ad un epilogo, e che si é trasformato nel motore propulsore della sua musica: “Perché amiamo Quello che fa male? Ciò che fa bene lo lasciamo andare…”, canta, “Il disordine é un mare di desideri, fai parte di quelli ma tu ancora non credi. Entri nei miei sogni, dai dimmi che cosa vedi?”.

LDA é il Pop su VEVO, dopo Amici 21

Le live sessions del fenomeno pop LDA, appena rilasciate su VEVO, mandano intanto in visibilio i fan del cantautore originario di Napoli, che in un sentito messaggio di scuse generale tra le Instagram stories lascia intendere di aver maturato la scelta -su suggerimento del team management e la casa discografica Columbia (Sony Music Italy)- di posticipare ad aprile 2022 le date del suo tour. Che prima del debutto live procrastinato, sia prevista per LDA la partecipazione a Sanremo 2023? Il figlio di Gigi D’Alessio é quotatissimo tra i candidati alla partecipazione al quarto Festival consecutivo condotto e diretto da Amadeus.

Intanto, il 19enne si gode il consenso generale dei fan che approvano in pieno il suo sbarco su VEVO. “LDA si esibisce dal vivo con Bandana e Quello che fa male, in esclusiva sul nuovo palco di Vevo studio a Milano”, si legge nella caption del post che VEVO rilascia in queste ore via Instagram e che attesta il nuovo traguardo raggiunto da LDA dopo Amici 21.













