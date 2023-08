LDA: “Costretto a vedere Barbie…”/ La confessione della fidanzata, Miriam Galluccio

LDA e Miriam Galluccio, inseparabili: la coppia é un trend, insieme a “Barbie the movie”

LDA potrebbe essere vicino ad un nuovo debutto e, dopo l’esordio TV nello showbiz segnato ad Amici 21, é non a caso un trend nel web, complice il film dell’estate 2023 “Barbie the movie“. Mentre il papà d’arte Gigi D’Alessio commuove gli internauti, tra le righe di una dedica destinata al compianto collega Toto Cutugno, LDA si lascia immortalare mentre si concede delle ore di relax estivo in una sala cinematografica e, insieme a lui, c’é la fidanzata, Miriam Galluccio.

In barba agli haters, che vedrebbero la lovestory tra il fenomeno pop di Amici e la influencer e aspirante fashion designer una strategia di marketing volta alla visibilità per un tornaconto economico, LDA e Miriam Galluccio tornano a mostrarsi più uniti che mai. Accade tra le immagini di un video che Miriam posta tra le Instagram stories, dove i fidanzati sono ritratti insieme, mentre si godono le ore della proiezione al cinema di Barbie the movie. Il trend filmografico dell’estate, distribuito da Warner e ispirato alla iconica storia Mattel sulla ricerca, nell’ideale utopico della perfezione del mondo di Barbie, nella realtà. E c’é chi, tra le annesse reaction degli utenti nel web, sarebbe pronto a scommettere che LDA possa rivelarsi prossimo ad un debutto filmografico e/o cinematografico, vista la sua vicinanza al Cinema nei giorni di fine agosto 2023. Questo, quando il “Justin Bieber italiano” ed ex concorrente al talent show TV di Amici 21 sembra imporsi tra i papabili Big in corsa a Sanremo 2024, insieme al papà d’arte Gigi D’Alessio.

📸#LDA, uno di noi: va a vedere il trend-film #BarbietheMovie e insieme a lui c’é la fidanzata #MiriamGalluccio. That’s amore! 💙 pic.twitter.com/jEIUnEPAHO — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) August 23, 2023

Alla luce delle immagini di dominio pubblico, registrate dall’account IG di Miriam Galluccio in occasione della prima visione di Barbie the movie, LDA non si direbbe peró un estimatore della nuova pellicola.

“POV: L’hai costretto a vedere Barbie”, si legge tra le righe nella caption del post di coppia, dove Miriam sorride sibillinamente felice, in compagnia di LDA, che invece sembra dirsi seccato all’idea di guardare Barbie the movie, con Margot Robbie e Ryan Gosling tra i protagonisti. Che Luca D’Alessio possa rivelarsi il nuovo Ken, al possibile debutto in un lavoro filmografico e/o cinematografico, però resta la speranza dei fan.

