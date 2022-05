LDA: Cuccarini esulta, Zerbi “Hai vinto Amici”/ Nascono i Cucca-Rodo?

Amici 21, LDA si racconta a Radio Subasio: intervengono Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini

Nonostante Amici 21 si sia concluso con il grand final andato in onda il 15 maggio 2022 su Canale 5, si continua a parlare del talent e il talent continua a far parla di sé. In queste ore il format prodotto e condotto da Maria De Filippi torna al centro dell’attenzione mediatica per l’apparizione di LDA registrata nello studio tv di Radio Subasio, una diretta diventata virale su Facebook e che ora crea un numero importante di interazioni social. Nel corso della diretta radiofonica è intervenuto l’ex professore di canto ad Amici 21 Rudy Zerbi, che all’ex pupillo LDA ha consigliato “di comportarti come prima di entrare ad Amici, eri entrato con un bagaglio di educazione, rispetto”. Il talentscout ha poi proseguito: ” adesso fuori dalla scuola e piano piano sarai l’uomo e artista, un grande artista è grande uomo. Tra le altre cose ad Amici hai imparato anche a riordinare la stanza…”.

Ma che voto darebbe LDA a Rudy Zerbi in quanto insegnante? “Non dico 10 -dichiara il figlio di Gigi D’Alessio, che ora scale le classifiche musicali con il primo album -, sarei paracul*, gli do 9 e mezzo, solo perché tutti possiamo migliorare”. Nel corso della diretta, poi, Rudy Zerbi sostiene che “Luca D’Alessio ha vinto” Amici 21, nonostante l’eliminazione per il 19enne originario di Napoli sia avvenuta al sesto serale del talent e quindi molto prima del nono serale, quando si è registrata la finale che ha visto trionfare Luigi Strangis. Nella diretta dedicata a LDA, poi, è intervenuta anche l’ex insegnante avversa al team Zerbi e LDA ad Amici 21, Lorella Cuccarini, che al serale del talent show ha fatto squadra con l’insegnante di ballo Raimondo Todaro mentre Rudy ha unite le forze in squadra con l’insegnante di ballo Alessandra Celentano.

“Io ero molto felice che LDA fosse nella squadra di Rudy, ma sarei stata pronta a dargli un banco nel mio team”, dichiara Lorella Cuccarini a bocce ferme, per poi dirsi entusiasta del terzo posto che il figlio di Gigi D’Alessio ha raggiunto in questi giorni nella Top album, classifica FIMI, superando artisti del calibro di Irama e Blanco con il suo album di debutto nell’industria musicale post-Amici 21. E a farle eco è Rudy Zerbi, che quindi ricorda l’importanza che un talent-show può assumere, segnando il successo di un giovane artista: “Quando vedi i ragazzi dopo Amici sul palco, ti rendi conto quanto sia importante il talent… Amici serve , non ho mai visto un cantante impreparato sul palco dopo il talent”.

Incalzati sul loro futuro professionale a Radio Subasio, poi, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini spiegano di non essere ancora certi di confermarsi nel cast del talent di Maria De Filippi, per l’edizione Amici 22, in partenza a settembre 2022. Ma, intanto, Rudy avanza una proposta alla consorte di Maurizio Costanzo, anticipando il possibile tradimento ai danni della compagna di squadra veterana Alessandra Celentano : “Sarò insegnante di ballo e insieme a Lorella saremo i Cucca-Rodo”. E non passa inascoltato l’affronto all’altro membro dei Cucca-Todo, Raimondo Todaro. Sembra che Rudy stia “corteggiando” Lorella e voglia sostituirsi a Raimondo, per creare un nuovo team ad Amici 22. Staremo a vedere, quindi, cosa accadrà.











