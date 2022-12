LDA debutta a Sanremo 2023/ Mamma Carmela Barbato esulta: “Oggi é un giorno..”

Sanremo 2023 promuove al debutto LDA: la reazione di Carmela Barbato, mamma di Luca D’Alessio

Sale l’attesa generale nei telespettatori per l’inizio di messa in onda di Sanremo 2023 e, tra le reaction web all’annuncio dei 22 Big del Festival, quella di Carmela Barbato, mamma di LDA, può dirsi particolarmente emozionante.

Conta oltre 1.800 like il post che, nelle ore segnate dalla conferma della partecipazione dell’ex Amici 21 a Sanremo 2023, Carmela Barbato dedica a LDA. Nel messaggio rilasciato a corredo di una foto del figlio terzogenito avuto con l’ex marito storico Gigi D’Alessio, mamma Carmela si dice entusiasta per il nuovo traguardo che consacra il 19enne come un esponente della Generazione zeta al debutto sanremese.

“Oggi è un giorno importante per me. -si legge tra le righe del post di Carmela Barbato, in reazione al nome di LDA pronunciato da Amadeus alla promozione dei 22 Big sanremesi -. L’emozione è fortissima”. E il messaggio dell’ex moglie storica di Gigi D’Alessio, poi, così prosegue, sulla grande emozione provata alla notizia che “il vincitore mancato” di Amici 21 sia l’unico artista uscente di Amici ad accedere alla kermesse diretta da Amadeus: “La condivido con chi mi ha voluto bene. Aspettando Sanremo”.

Le reazioni web al debutto sanremese di LDA

Le parole di mamma Carmela Barbato, in prospettiva del Festival della Canzone italiana a cui ha dato il via nel web Chiara Ferragni con un post inaugurativo, emoziona il popolo del web in trepidante attesa di assistere alle performance che riserverà nel nuovo anno, il Teatro Ariston.

“Oggi è un giorno importante per tutti quelli che come me hanno visto Luca crescere

e diventare oggi un Big di Sanremo – si legge tra i molteplici messaggi social in replica al post di mamma Carmela, rilasciati dai fan di LDA– e se tutto questo è stato possibile perché anche la Mamma si è impegnata tanto, anzi tantissimo”. Un messaggio commosso quest’ultimo, da parte del fandom di LDA, che mamma Barbato ha raccolto commuovendosi a sua volta, tanto da replicare con l’emoticon di una faccina in lacrime: “Grazie di vero cuore”.

Nel frattempo, avanza incontrastato il fenomeno pop di LDA, che, reduce dal rilascio di Cado in collaborazione con l’altro ex Amici 21, Albe, fa ora incetta di stream su Spotify Italia con il nuovo singolo, e in rappresentanza della Generazione zeta.

