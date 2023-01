LDA: dopo Amici, l’album più atteso di Sanremo 2023/ “Un capitolo importante…”

LDA lancia il reminder di un annuncio, prima di Sanremo 2023: che succede per l’ex Amici 21?

Il suo può dirsi l’album più atteso nel 2023 tra quelli all’orizzonte per i cantanti concorrenti Big promossi a Sanremo 2023 e, intanto, LDA dà annuncio dell’inizio di una fase importante della sua vita. L’occasione che l’ex Amici 21 di Maria De Filippi ha, per tornare a raccontarsi, rispetto al futuro che lo attende, é un nuovo intervento social, condiviso con il popolo del web online.

“L’attesa é finita”, scrive riattivatosi tra le Instagram stories, Luca D’Alessio in arte LDA. Ma non é tutto. Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio del canto intrapreso nella scuola di Maria De Filippi, Amici 21, LDA torna a parlare dei progetti in cantiere, aggiungendo nuovi indizi al puzzle del gossip esploso nel web, anche rispetto alla sua partecipazione a Sanremo 2023. Questo, con il singolo sanremese atteso dai fan come apripista del nuovo album, il secondo in carriera dopo l’eponimo di debutto, LDA. É detentore del record ottenuto ad Amici 21, per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici di Maria De Filippi con un singolo, il primo inedito lanciato nella scuola, Quello che fa male. E ora si prepara per delle novità in un nuovo countdown social.

“Vi giuro che non riesco a tenermi più nulla…- si legge, inoltre, tra le nuove Instagram stories di LDA, che anticipano il debutto sanremese del 19enne al Festival della Canzone italiana, evento previsto dal 7 all’11 febbraio 2023.

LDA si prepara per una collaborazione con Aka7even, nel nuovo capitolo della vita?

Tra le storie rivelatrici, che fanno da reminder dell’annuncio che riguarderebbe il nuovo progetto musicale, a quanto pare il secondo album del 19enne incluso, poi si legge: “L’emozione è alle stelle e non vedo l’ora di farvi sapere tutto. Domani ore 14:00 (in data odierna 23 gennaio, ndr) si scrive un capitolo molto importante della mia vita”. Quale sorpresa intende riservare ai fan l’ex Amici 21?

Nel frattempo, non si esclude una collaborazione musicale in cantiere con Aka7even, per LDA, e non solo per una possibile cover da realizzarsi alla quarta serata (gara cover) di Sanremo 2023, ma anche per un ipotetico singolo da includersi nei rispettivi nuovi album dei due ex Amici. Proprio tra le Instagram stories, Aka7even lancia un indizio sulla possibile collaborazione con LDA…











