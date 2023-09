LDA: “Dopo tanto lavoro, finalmente…”/ La replica all’etichetta “figlio di…”

Amici di Maria De Filippi, LDA festeggia il nuovo traguardo

Dopo il successo e ancor prima la popolarità conseguiti prendendo parte al talent show di Maria De Filippi, all’edizione di Amici 21, LDA festeggia un nuovo ed importante traguardo, anche a dispetto degli haters. É ormai risaputo che sin dal debutto TV che segnava nell’industria musicale con il percorso di studio avviato ad Amici 21, LDA é accusato di essere beneficiario di una particolare raccomandazione da parte del padre d’arte Gigi D’Alessio.

A detta dei detrattori del giovane cantautore, per una manifesta superiorità in termini di volume di streaming nella gara tra i talenti di canto il vincitore mancato ad Amici 21, LDA avrebbe segnato l’esordio musicale in TV, complice lo zampino del papà d’arte famoso che avrebbe sospinto il figlio terzogenito avuto dall’ex moglie storica, Carmela Barbato a seguire le sue orme di cantautore nell’industria musicale made in Italy.

LDA e il successo, oltre il peso del pregiudizio

Questo, avvalendosi delle importanti conoscenze di personalitá di spicco maturate nel mondo dello showbiz, in almeno 30 anni di carriera artistica. L’accusa prosegue anche dopo che in una puntata di Amici 21, Maria De Filippi ha difeso LDA, dichiarando di non essere mai stata contattata da Gigi D’Alessio per una candidatura del giovane all’ingresso nella scuola delle arti più amata d’Italia. E, intanto, ben oltre il peso delle critiche che proseguono nonostante i suoi traguardi raggiunti nella scuola e dopo Amici 21, LDA celebra -in un post condiviso via Instagram stories- l’acquisto della sua prima automobile.

Questo, per merito della professione di cantautore pop avviata al talent show contro il peso del pregiudizio dell’occhio pubblico che aleggia sul suo conto, per il semplice fatto di essere il figlio di Gigi D’Alessio.

📸”Dopo tanto lavoro, finalmente la mia prima macchina…grazie mille a tutti voi veramente” – #LDA celebra l’acquisto della prima automobile, in una emozionante dedica ai fan. ~ This Is #POP! 🎶 pic.twitter.com/F6jtFU2MHc — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) September 17, 2023

“Dopo tanto lavoro, finalmente la mia prima macchina…grazie mille a tutti voi, veramente!” , scrive un emozionato LDA, del traguardo raggiunto lavorando duramente e facendo della sua passione per la musica il suo lavoro come fonte di guadagno. Un messaggio in replica ai detrattori e l’etichetta di “figlio di”, che LDA rilascia a corredo di uno screen che lo vede immortalato con la sua prima automobile. E, intanto, s’infiamma la polemica nel web dove i fan dell’ex Amici contestano la mancata ospitata TV di LDA al talent show post-Amici 21. Non é azzardata, comunque, l’ipotesi che LDA possa presenziare come ospite nello studio del talent show, al via di Amici 23 , la nuova edizione del format sulle arti canto e ballo in partenza il 24 settembre 2023 con la prima puntata.

Nel frattempo, inoltre, LDA debutta nel ruolo di giurato a New York Canta...











