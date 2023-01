LDA, duetto e cover a Sanremo 2023 con Aka7even?/ Il dettaglio che toglie i dubbi

Amici, LDA e Aka7even pronti a collaborare anche per un duetto Sanremo 2023?

Manca sempre meno al via al Festival di Sanremo 2023, e intanto il Big atteso al debutto sanremese LDA e l’altro ex Amici, Aka7even, infiammano il gossip che li vedrebbe protagonisti di una collaborazione, da concretizzarsi sul palco sanremese, ma non solo.

In più di una occasione, tra i vari interventi pubblici ad oggi rilasciati l’ex Amici 20, Aka7even, e l’ex Amici 21 LDA hanno palesato di essere amici e stimarsi, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista musicale e quindi professionale, ispirati ai grandi miti della musica pop d’oltreoceano, tra cui Bruno Mars e Justin Bieber. Oltre ad avere un ‘esperienza televisiva alle spalle maturata da concorrenti cantautori al talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, Aka7even e LDA hanno in comune il sogno di fare musica, l’amore per l’amata Napoli, città dove é nato l’ex Amici 20 e d’origine dei genitori Gigi D’Alessio e Carmela Barbato dell’ex Amici 21.

E viene facile quindi pensare che al debutto sul palco del Festival di Sanremo 2023, che si tiene dal 7 all’11 febbraio 2023 sotto la direzione e conduzione artistica di Amadeus, LDA possa avvalersi della collaborazione artistica del concittadino napoletano Aka7even. Questo, in occasione della quarta serata sanremese, quella della gara delle cover. Occasione in cui LDA, sempre su discrezione e in comune accordo pattuito con la produzione del Festival facente capo ad Amadeus, chiamato ad un duetto, potrebbe esibirsi in gara con una cover in duo con Aka7even.

L’indizio che confermerebbe l’ipotesi

Proprio come i rispettivi fandom dei cantanti di Napoli chiedono da tempo. L’ex Amici 20 e l’ex Amici 21 sembrano avere sul banco tutte le carte in regola per una collaborazione musicale. E intanto spunta un curioso indizio via social, che potrebbe voler non solo confermare l’ipotesi del duetto sanremese ma al contempo anticipare anche la realizzazione di un featuring per un nuovo singolo in cantiere che suggerellerebbe quindi un duetto da rilasciare in musica. Si tratta di una storia che Aka7even condivide tra le Instagram stories. Una foto che immortala Luca, LDA, mentre il 19enne si direbbe in una sala di registrazione proprio in presenza di Aka7even, non figurante. Che i due cantautori stiano attivandosi per un duetto da rilasciare come singolo e una collaborazione per la gara cover di Sanremo 2023 non é quindi un’ipotesi azzardata. Ma non é finita qui. Perché, sempre tra le Instagram stories, poi, LDA sibillino toglierebbe ogni dubbio sull’ipotesi che lui abbia avviato a tutti gli effetti un nuovo progetto: “Non vedo l’ora di dirvi tutto”.

Cosa nascondono i cantautori, Aka7even e LDA, quindi?

💥💙#LDA & #Aka7even preparano il terreno fertile per il BOP del 2023, prima di #Sanremo2023! Prevedo una super Pop collab tra gli ex Amici- Ig stories can't lie👁️ pic.twitter.com/MPIRfAwzSz — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) January 22, 2023















