LDA e Aka7even: “Tremi” conquista Napoli Pizza Village/ Le reazioni al duetto degli ex Amici

Amici, LDA spopola a Napoli Pizza Village con Aka7even: il feedback di “Tremi”

Dopo il successo raggiunto al talent show di Amici di Maria De Filippi, Luca D’alessio in arte LDA agguanta il titolo di re dei live show, conquistando tra i palchi degli eventi più cool del momento quello di “Napoli Pizza Village”. E non é il solo ex Amici, Luca D’Alessio, ad aggiudicarsi un posto nella line-up degli artisti confermati a Napoli Pizza Village. Tra gli altri special guest, nella data dell’evento made in Napoli del 21 giugno 2023, a LDA si é aggiunto anche Aka7even. Nel ruolo di solo-artist e in duetto i due cantautori concittadini di Napoli, che possono definirsi i “Justin Bieber e Bruno Mars italiani”, si sono esibiti in una serie di performance live sulle note dei loro successi da solisti e in un duetto, sorprendenti. Non a caso sono virali nel web i post in versione video di alcuni segmenti delle performance registrate dal duo di ex Amici, LDA e Aka7even.

Come in particolare il video che è ora un trend via TikTok del duetto sulle note di Tremi, brano che LDA ha inciso in collaborazione con Aka7even, contenuto nella tracklist del primo vero album dopo l’eponimo del figlio di Gigi D’Alessio.

Il video trend del momento, i cui credits sono facenti capo a Onda web radio su TikTok, registra l’esorbitante volume di oltre 10mila views, tra le innumerevoli interazioni social di consenso degli utenti attivi online. Segno che a grande richiesta i fandom dei due ex Amici si auspicherebbero il rilascio di Tremi come singolo e con tanto di un video ufficiale, da parte dei beniamini del Pop made in Napoli.

In occasione dell’evento Napoli Pizza Village, LDA ha inoltre sorpreso l’occhio pubblico sfoggiando un totale look in denim e una performance iconica sulle note di un’altra canzone contenuta nell’album Quello che fa bene insieme a Tremi. Si tratta di “Ex. Nell’introduzione della esibizione, che per i fan potrebbe alludere all’ex di LDA, Emanuela Pennino, il figlio di Gigi D’Alessio ha lasciato intendere di voler tirare non una di frecciatina, bensì un intero arco di frecce. Ma quale sia il bersaglio nel segno del POP, a prima firma di LDA, resta l’arcano che può svelare solo il “Justin Bieber italiano”.

Web in tilt per il live di LDA

Rispetto al live da solista e in duetto con Aka7even, LDA registra un feedback ldi esultanza non solo tra i fan della Generazione zeta di cui lui é tra gli artisti più rappresentativi. A prima firma Il sussidiario.net, la fedele fan tra i “Boomer”, Anna Lampognana, scrive entusiasta di LDA a corredo di un post contenente una carrellata di performance del figlio d’arte di Gigi D’Alessio: “A PIZZA VILLAGE, ieri sera bellissimo momento con il bravo LDA, che ci ha travolto con la sua buona musica ed al quale auguro tutto il successo che gli compete, perchè lo merita tutto!”, é il commento della sostenitrice via Facebook. Tra gli altri feedback, poi, non può mancare neanche la condivisione del duetto di LDA con Aka7even, da parte della madre del figlio di Gigi D’Alessio, Carmela Barbato.

