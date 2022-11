LDA e Albe: Cado é tendenza su YouTube/ Il traguardo del video

Amici di Maria De Filippi, LDA e Albe diventano tendenza su YouTube Italia: il traguardo di Cado

Avanza incontrastato il successo di Cado, il nuovo singolo di LDA in collaborazione con Albe, con il video ufficiale che si impone tra le tendenze per la musica su YouTube Italia. All’indomani del 14 novembre 2022, data in cui é stato rilasciato su YouTube Italia il video ufficiale di Cado, il 15 novembre 2022 i due ex Amici 21 di Maria De Filippi segnano il debutto tra le tendenze per la musica con il nuovo lavoro prodotto da Borotalco-tv per il brano scritto a prima firma LDA e Albe, finalizzato dal co-autore Alessandro Caiazza e prodotto da Steve Tarta. Il video é un susseguirsi di immagini intimiste, in uno sfogo catartico su una storia vissuta tra alti e bassi, la caduta e i suoi effetti, tra il naufragio dell’io e il coraggio di volersi confrontare con la persona che si ha a cuore, fino alla riscoperta dell’amore, che consiste anche nel saper lasciare andare.

E alle ore 19:56, in data odierna, il lavoro videografico di Cado si impone alla #23 nell’ordine dei video tra le tendenze per la musica su YouTube. Il che accade dopo che lo stesso video é stato regalato ai fan da parte di LDA e Albe, ancor prima del rilascio, in un’anteprima esclusiva apertasi al The Space cinema di Napoli.

Cado é un fenomeno pop, dopo l’evento al cinema

Un evento gratuito, concesso ai fruitori della musica degli ex Amici 21 di Maria De Filippi, nella città d’origine di LDA e di cui Albe si dichiara innamorato, Partenope, che all’evento al cinema ha regalato delle emozioni intense ai protagonisti del duetto più influente nell’industria della musica pop made in Italy, del momento.

Oltre a raggiungere il titolo di tendenza per la musica su YouTube con il nuovo video, LDA e Albe intanto entrano a far parte dell’Alta Rotazione, ovvero la playlist che su Spotify Italia accoglie le canzoni dal maggiore volume di stream registrati negli ultimi 30 giorni. Insomma, anche dopo Amici 21, LDA e Albe riescono a esercitare la loro influenza, nel firmamento della musica italiana.

