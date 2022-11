LDA e Albe: il video di Cado é un film al cinema/ “Ecco come nasce il duetto”

LDA e Albe uniscono le forze in Cado: il nuovo singolo diventa un appuntamento al cinema per i fan

Sono ore segnate dal successo per LDA e Albe, che con il nuovo singolo Cado segnano una serie di traguardi e non solo dal punto di vista meramente musicale. Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studi nel canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi, i due cantautori – rispettivamente ex allievi di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli al talent di Canale 5- segnano un importante debutto al cinema. Così come annunciano LDA e Albe via Instagram, in un nuovo post del primo di ringraziamenti speciali riservato ai fan del duo di Amici 21, “LDAlbe”. Uno stato social che nasce sulla scia del record di stream su Spotify, il titolo di tendenza su YouTube e un esorbitante volume di interazioni di consenso social messi a segno da Cado a partire dalla mezzanotte dell’11 novembre del rilascio.

Il video musicale di Cado, così come dichiarano i due cantautori nel post che é ora virale, é infatti diventato un film d’animazione al The Space di Napoli, in un appuntamento gratis aperto a tutti i fan degli ex Amici 21 di Maria De Filippi. “CADOfilmcinema.mp4 – Un ringraziamento ancor più speciale a voi per essere venuti al cinema…Un ringraziamento speciale a @mariomiccione e @irene_videomaker per la realizzazione del video, a @thespacecinema per la possibilità che ci è stata concessa-. Ah quasi dimenticavo in poco più di un giorno “CADO” ha raggiunto 100.000 stream su Spotify! VVB” , si legge tra le righe della dedica social che LDA destina in nome e per conto del duo di Amici 21, a tutti i fedeli supporter di Cado. Un messaggio quello che LDA rilascia a corredo del nuovo video condiviso su Instagram, in cui il figlio di Gigi D’Alessio insieme ad Albe svelano come nasce la fortunata collab post-Amici!

Come nasce la collaborazione in Cado, tra gli ex Amici 21

“Cado nasce dal nulla – dichiara quindi Albe, quasi come a parlare della canzone come di una stella che viene alla luce nel buio totale -, come le cose migliori. Alle due di notte, ci troviamo io e LDA in una diretta social, e la canzone la realizziamo nella totale genuinità. Un flusso di esperienze passate, é stato tutto veloce”. Insomma, i due cantautori hanno scritto a quattro mani Cado, finalizzati dall’altro coautore Alessandro Caiazza e il producer Steve Tarta, in modo spontaneo. E a fare eco ad Albe é poi LDA (nel post appena condiviso con il web) che sulla nuova creatura musicale svela: “é una canzone nata dal nulla, dalle tante idee con Albe… lui é un grande e abbiamo avuto questa idea del cinema che non ha mai avuto nessuno… É una canzone che nasce prima nell’amicizia e poi da tutto il resto”. L’amicizia, quella nata tra i rivali amici di Amici 21, può dirsi la più alta forma d’amore e suggella il sodalizio artistico e personale del duo “LDalbe”, dove i due artisti hanno occasione di parlare di una lovestory vissuta tra alti e bassi, che li accomuna a tanti, tra gli ultimi romantici superstiti. “Mentre io ti guardo sotto un cielo di stelle, portami più su…”, cantano LDA e Albe in Cado, senza più alcuna paura di cadere. E questo i due ex di Amici 21 lo devono al coraggio di aprire i loro cuori all’intrattenimento e all’amore dei fan, pronti a supportarli nella legge di attrazione del POP.

