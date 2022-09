LDA e Albe: spopola il duetto dopo Amici 21 “Cado” / Un disturbo svela l’autore

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA e Albe mandano il web in tilt con “Cado”

Dopo il successo e la popolarità raggiunti ad Amici 21 di Maria De Filippi, tra gli annessi vari traguardi si ricordi il primo disco d’oro raggiunto con i rispettivi singoli Quello che fa male e Millevoci, LDA e Albe tornano al centro dell’attenzione mediatica per l’anteprima di quello che si preannuncia essere il loro nuovo singolo da duetto in cantiere. Dopo una recente prima diretta social che li ha visti per la prima volta intonare ai fan i versi della loro preannunciata collaborazione, é arrivata la loro apparizione di coppia sul palco del Webboh Fest di Modena a conferma del featuring in arrivo. La canzone del duo é una ballad pop con influenze hip hop, che vede LDA e Albe fondersi in un messaggio evocativo della perfetta congiunzione tra amore per sé e l’altro e note dolenti di un disagio che segna nel profondo la generazione zeta, quello degli attacchi di panico e l’ansia sociale, per cui tra i più giovani si manifesta in particolare, sovente, la tendenza a perdere la propria autostima per un rapporto interpersonale finito male, al solo pensiero di vedersi finire sulla bocca di un pregiudizio dell’occhio pubblico che possa in qualche modo affibbiare a sé la totale responsabilità di una rottura.

Una canzone che sin dal primo teaser postato dai due giovani sui social manda ora il web in visibilio e cresce sempre di più l’attesa e l’aspettativa generali rispetto al nuovo rilascio dei due ex Amici 21. Ma chi ha prodotto il testo e la musica della canzone? L’interrogatorio nasce spontaneo, in particolare tra i fan del duo di rivali amici di Amici 21, ma intanto viene facile dedurre che tra i crediti d’autore del nuovo brano ci sia per certo LDA.

LDA tra le prime firme di Cado: il particolare a conferma dell’ipotesi

Questo, perché Luca D’Alessio ha già composto una cover sulle note di F*** It di Eamon ad Amici 21- che tratta di attacchi di panico di cui lui soffre- una condizione che si ripresenta in “Cado”. Quest’ultimo, a detta di quanto segnalato dagli utenti in rete a margine della nuova diretta rivelatrice del preannunciato nuovo singolo di LDA in duetto con Albe- sarebbe il titolo dell’attesa song.

“Prendo gocce solo per fare passare la sera, scemo io che penso possano tirarmi su. Sono solo come un bimbo sopra l’altalena… ma non tocca terra e nessuno mi spinge più”, canta LDA tra quelle che suonano essere tra le righe scritte di suo pugno, della canzone in duetto con Albe.

“Io che vorrei piangere e non ci riesco, quelle gocce bagneranno dentro”, aveva scritto ai tempi del contest di Amici 21, per una gara interna di cover giudicata da J-Ax, al termine della quale il rapper premiava proprio il giovane cantautore proclamandolo vincitore-. L’ansia sociale mi mangia l’anima . Ora sono solo, ma dentro di me c’è troppo casino e non so perché”.

Che LDA sia tra i crediti di autore di “Cado” sembra ormai essere assodato. Che anche Albe sia incluso tra le firme della canzone?











