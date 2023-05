LDA: é crisi d’amore con Miriam Galluccio?/ Gli indizi social

Amici 21, LDA rompe il fidanzamento con Miriam Galluccio?

LDA e Miriam Galluccio si sono lasciati, o almeno questo é il gossip a prima firma Il sussidiario.net che si rileva a fronte di una serie di gesti e indizi. I due giovani concittadini di Napoli davano recentemente annuncio della loro lovestory, via social, lasciandosi immortalare insieme e in tenere effusioni amorose tra loro, in più di un’occasione. In particolare al recente party organizzato per il compleanno del cantautore 20enne, che é ricorso lo scorso marzo 2023. Tra gli invitati all’evento celebrativo per LDA, erano presenti anche i genitori del festeggiato, il padre d’arte Gigi D’Alessio e mamma Carmela Barbato, e insieme a Miriam Galluccio la sorella gemella Francesca Galluccio accompagnava l’altro cantautore partenopeo e come Luca D’Alessio talento uscente di Amici nonché fidanzato di quest’ultima, Aka7even. Insomma, il party diventava occasione per i piccioncini Luca e Miriam di celebrare – in una big family- la festa del “Justin Bieber italiano”, con tanto di foto e video condivise nel web, diventate virali via social. Ma da diverse settimane si registra una totale assenza di interscambio tra i due (forse ex), in termini di interazioni social, sul profilo Instagram di LDA.

Gli indizi sulla rottura tra Miriam Galluccio e LDA

Come si segnala online Miriam Galluccio non riserva alcuna attenzione social all’ufficializzato ultimo fidanzato: nessun like e nessun commento si rileva agli ultimi tre post del 20enne, da parte della 21enne. Ma non solo. Perché l’indifferenza social sembra palesarla anche LDA verso Miriam Galluccio, a cui l’ex Amici 22 non riserva like né commenti agli ultimi tre scatti pubblicati dalla blogger e aspirante fashion designer. E i “dolorosi” particolari di una crisi d’amore annunciata non finiscono qui. Se Miriam segue LDA, il 20enne non ricambia il segui via Instagram alla bella mora influencer.

Quella che potremmo definire l’indifferenza social tra LDA e Miriam Galluccio (che Instagram vanta oltre 36mila seguaci) potrebbe, quindi, preludere all’ufficializzazione in un futuro imminente della rottura tra LDA (seguito da oltre 500mila follower su IG, NDR) e Miriam. E, intanto, nell’attesa che i diretti interessati confermino o smentiscano il gossip, LDA si prepara per il rilascio di Granita. Il nuovo singolo che si preannuncia essere il tormentone dell’estate 2023 e che canta la fine di un amore in formato canzone pop- uptempo.

