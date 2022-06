LDA e Emanuela Pennino, ritorno di fiamma? / Lei piange e poi canta: “Tornerai tornerai”

LDA e Emanuela Pennino prossimi ad un chiarimento sulla lovestory? Ecco cosa trapela

Reduce dal sold-out ottenuto alla prima serata del Gigi uno come te: 30 anni insieme -l’evento organizzato a Piazza del Plebiscito (Napoli) per il trentennale del padre Gigi D’Alessio, l’ex Amici 21 Luca D’Alessio in arte LDA è al centro dell’attenzione mediatica per un altro traguardo messo a segno il 22 giugno. Data in cui, cioè, il cantautore originario di Napoli ha presenziato alla decima edizione del Pizza Village, dove ha eseguito un medley dei suoi successi musicali, quali Scusa, Bandana e Quello che fa male (singolo record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici di Maria De Filippi), per poi essere premiato da Exclusive Magazine come “miglior promessa musicale dell’anno”. Ma non è tutto, perché c’è chi in rete ora scommetterebbe che LDA abbia un conto d’amore lasciato in sospeso con la sua ultima fidanzata, che potrebbe evolvere in una riappacificazione tra i due.

A dare vita a questo chiacchiericcio è stato l’evento promosso da Radio Zeta e Rtl.102.5, dove tra gli innumerevoli fan accorsi in piazza per lui, ha presenziato tra gli altri l’ex fidanzata storica di LDA, Emanuela Pennino, che il web indica come il motore propulsore dei testi del 19enne. Il primo album eponimo che LDA ha pubblicato per Sony Music Italy ha infatti come concept-album le varie fasi di una storia d’amore, che nel suo caso è naufragata con Emanuela ma mai finita, dal momento che sembra essere diventata la sua musica attraverso la scrittura dei testi delle sue canzoni. Al Pizza Village Emanuela è stata immortalata in un video mentre si abbandonava alle lacrime all’ascolto della canzone Quello che fa male, che racconta la delusione d’amore che il 19enne ha vissuto in passato, finendo così per diventare virale via social.

Emanuela Pennino replica ai gossip sulla storia con LDA: spunta il gesto sospetto di un possibile “ritorno di fiamma”

E in un messaggio di replica ai commenti social rilasciati sotto il post del momento, si legge Emanuela Pennino che chiarisce la sua posizione rispetto a chi la crede ancora innamorata di LDA: “Hahahhaha, ma non piangevo per lui , piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente lì per lui”.

Nel frattempo, però, Emanuela Pennino infiamma il sospetto generale del web, secondo cui lei sarebbe ancora innamorata di LDA, tanto da continuare a fare tentativi per una riappacificazione con l’ex storico. In che modo? La giovane influencer di Napoli ha cioè postato su Tik Tok un video in cui si lascia andare al playback sulle note di Sono già solo dei Moda, e al grido di “Tornerai, tornerai”… Che il messaggio della canzone sia rivolto proprio all’ex Luca D’Alessio? Molti internauti credono proprio di sì. Staremo a vedere, quindi, cosa accadrà tra i due ex.

