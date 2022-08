LDA è fidanzato? “Frequento una ragazza”/ Chi è rimane un mistero ma…

LDA svela un retroscena sul padre Gigi D’Alessio: “Mi guida verso lo studio e…”

LDA sogna il Festival di Sanremo. Il figlio di Gigi D’Alessio, ex protagonista della scorsa edizione di Amici, ha da poco pubblicato il nuovo singolo Lo que mas nos duele versione bachata della sua hit Quello che fa male. Un anno fa, Luca D’Alessio stava facendo i provini per entrare nella scuola di Amici. In un’intervista al quotidiano Il Tempo, LDA ripercorre quelle emozioni. Il talent è stata per lui un’occasione di crescita vissuta senza particolari aspettative: “Sono cresciuto come artista e persona. Le esperienze fanno crescere e tu diventi cantautore quando cresci. Non mi ero creato aspettative pria di entrare ma ho vissuto giorno per giorno, mi sembrava la cosa più sensata da fare perché se ti crei delle aspettative che non raggiungi poi ci resti male”.

LDA, l'emozione del duetto con Gigi D'Alessio/ "L’ho visto con un nodo alla gola.."

Luca D’Alessio ha sfidato il pregiudizio di essere figlio di e la sua umiltà ha conquistato tutti, compresa Maria De Filippi che si è complimentata con lui al termine del percorso nella scuola. Luca parlando del padre Gigi ha rivelato che è proprio lui a consigliarlo: “Gigi anche oggi mi guida verso lo studio e il sacrificio. Mamma invece non vuole stare sotto i riflettori ma è la mia prima fan”. Luca D’Alessio sta continuando a ricevere l’affetto del pubblico che non lo guarda come il figlio di ma come Luca D’Alessio. Un importante traguardo per questo giovane ragazzo: “Tutti quelli che adesso mi riconoscono per strada e magari mi chiedono una foto o mi fanno dei complimenti si dimenticano completamente che sono il figlio di e mi dicono che ho avuto coraggio nell’intraprendere una strada tutta mia”.

LDA, fuori il primo video di Lo que mas nos duele/ Le reazioni alla prèmiere

LDA ha una fidanzata? La rivelazione che lascia sorpresi i fan

LDA è innamorato. L’ex allievo di Amici si starebbe frequentando con una ragazza anche se non sono emersi ulteriori dettagli. Non si conosce l’identità della fortunata. In un’intervista al quotidiano Il Tempo LDA rivela: “Siamo in una fase in cui ci stiamo conoscendo. Innamorato è un parolone grosso”. LDA svela che a colpirlo di più in una ragazza sono il sorriso e la semplicità.

Per LDA è un momento fortunato e per lui si potrebbe affacciare anche la possibilità di calcare il palco dell’Ariston. LDA ammette infatti che un brano sarebbe già pronto: “Ho fatto il sogno di una persona che dipingeva d’azzurro gli occhi di un mio amico e mi regalava un verso. Ho iniziato a scrivere, non mi sono più fermato. Quel brano però non l’ho mai pubblicato”. Per LDA sarebbe un sogno poter portare proprio quel brano al Festival di Sanremo. Secondo alcune indiscrezioni, Luigi Strangis potrebbe rimanere fuori dai papabili concorrenti della prossima edizione della kermesse musicale. E se fosse LDA ad essere stato scelto da Amadeus al suo posto? Vedremo cosa succederà.

LDA, sfogo prima della première di Lo que mas nos duele/"Ci sono cose che fanno male"

© RIPRODUZIONE RISERVATA