LDA e il papà Gigi D’Alessio di nuovo sul palco insieme/ Gli ospiti del concerto Gigi: uno come te live

LDA torna sul palco col papà Gigi D’Alessio: ecco quando

LDA si prepara a tornare sul palco insieme a suo padre Gigi D’Alessio. Ebbene sí, ancora una volta si rinnova lo show evento di Gigi D’Alessio live a Napoli, con LDA in top list tra gli attesi ospiti dal vivo accontentando così la richiesta dei fan di vederli esibirsi sullo stesso palco insieme e in collaborazione anche altri grandi artisti.

L’ex Amici 21, LDA, torna non solo ad esibirsi col padre per uno show napoletano degno di nota, quale é il Gigi: uno come te live a Piazza del Plebiscito che infiamma l’estate italiana, ma al contempo é parte dell’appuntamento trasmesso in TV, ma non solo. É infatti prevista la trasmissione della manifestazione musicale fissata per il prossimo mese. Più precisamente lo show evento é previsto in onda sulle reti TV e streaming di casa Rai, il prossimo 13 giugno.

Gigi: uno come te, le anticipazioni dell’atteso evento

I fedeli fan di Gigi D’Alessio e dell’ex Amici 21, LDA, potranno assistere allo show sintonizzandosi per la messa in onda TV in chiaro su Rai1 e in streaming online sul sito web Raiplay.it. Il Gigi uno come te show, inoltre, prevede come ogni anno anche per l’estate 2024 un cast di protagonisti fitto di grandi ospiti artisti, oltre al già annunciato figlio d’arte.

Si parla quindi più precisamente degli artisti speciali guest del calibro di Gué Pequeno, Antonella Clerici, Clementino, Geolier, Annalisa, Elodie, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Umberto Tozzi, Lda, Arisa, Ernia e tanti altri. Tra quest’ultimi da ufficializzarsi presumibilmente potrebbero confermarsi alcuni talenti uscenti dalla finale di Amici 2024. Non resta che attendere le prossime anticipazioni dell’atteso evento musicale.

