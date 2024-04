LDA: é in uscita il nuovo album con Gigi D’Alessio?/ “L’abbiamo fatta grossa, Teneteci d’occhio il 3 maggio!”

Amici, LDA rompe il silenzio sul nuovo progetto

Il fenomeno di Amici 21, LDA, é inarrestabile e preannuncerebbe un progetto nuovo in musica con la partecipazione di Gigi D’Alessio. Nel gossip esplosivo made in Italy del momento il recordman al titolo di disco d’oro e disco di platino raggiunti nei tempi più veloci nella storia di Amici, ad Amici 21, LDA, anticipa la data di una novità prevista per il 3 maggio 2024. Questo, dopo che il papà d’arte dell’ex Amici Gigi D’Alessio ha rivelato via Instagram di aver chiuso la preparazione per il nuovo album in cantiere, senza escludere il figlio LDA dal progetto.

LDA: "Non sono mai stato una cima a scuola, anche se..."/ La confessione dell'ex Amici

E l’occasione dello spoiler che ora potrebbe anticipare LDA come parte integrante del progetto dalessiano, con portavoce il giovane artista figlio d’arte, é un’intervista registrata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, poco prima del calcio d’inizio della Partita del Cuore. All’evento solidale del 23 aprile LDA prende parte come membro della Nazionale cantanti insieme ad Aka7even e Bugo, tra gli altri protagonisti del match titolato “Il grande cuore di Capri” che é a scopo di solidarietà.

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino: amicizia finita?/ Il coreografo rompe il silenzio

Lo spoiler sul ritorno di LDA

“Sono fiero di essere napoletano,

Napoli è la mia seconda mamma -ammette tra le dichiarazioni sul personale che anticipano il ritorno sulle scene, LDA-.Amo i pregi della città che sono innumerevoli, ma ho imparato ad amarne anche i difetti. Sbandiero il mio essere napoletano ovunque, in tutte le città in cui vado a cantare. Sono orgoglioso di essere partenopeo, lo dico sempre a chiunque incroci nel mio cammino”.

LDA poi preannuncerebbe il progetto in cantiere: “Non vi posso svelare ancora nulla, ma vi dico di tenere d’occhio questa data: il tre maggio. Questa volta

l’abbiamo fatta davvero grossa…”.

Nicholas Borgogni anticipa il vincitore di Amici 2024/ "Sofia é la più forte tra i ballerini e..."

Insomma il mese di maggio 2024 si direbbe a dir poco scoppiettante a partire dallo spoiler sul Concerto del Primo maggio 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA