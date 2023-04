LDA: “é la canzone che non sopporto di papà…”/ La verità su Gigi D’Alessio

Amici 21, LDA torna in TV e menziona Gigi D’Alessio: l’intervista del ritorno, dopo Sanremo 2023

É il più giovane nonché l’unico ex concorrente uscente di Amici 21 e talento di Napoli tra i Big di Sanremo 2023 e, intanto, LDA menziona il papà d’arte Gigi D’Alessio, nell’intervento del ritorno tv, a Oggi é un altro giorno. Sulla scia dell’attenzione mediatica che catalizza su di sé per il debutto targato LDA live, il tour di concerti in partenza a Milano il 19 aprile 2023 e atteso anche a Napoli il 21 aprile e a Roma il 23 aprile, il figlio d’arte di Gigi D’Alessio torna al centro del gossip, con il rilascio di alcune nuove dichiarazioni che giungono al nuovo intervento TV, registrato ai microfoni del talk condotto da Serena Bortone su RaiUno.

Nelle ore che segnano l’attesa data evento napoletana del tour, LDA registra la nuova intervista in collegamento da Napoli, con l’interlocutore e ospite in studio, a Oggi é un altro giorno, Alex Britti, con cui l’ex Amici 21 é reduce dalla partecipazione alla gara cover dei duetti di Sanremo 2023, con Oggi sono io, remix contenuto nel primo vero album del figlio d’arte, Quello che fa bene.

Incalzato dalle domande della conduttrice, LDA si dice grato alla collaborazione musicale avviata con Alex Britti per il debutto al Festival della Canzone italiana targato Sanremo 2023, e il cantautore capitolino di 7mila caffè non lesina elogi per il cantautore appena 20enne. In particolare LDA si palesa ispirato dall’umiltà di un artista con il nome dalle “lettere tutte maiuscole”, quale é Alex Britti, prestatosi alla possibilità di un duetto con lui per il debutto festivaliero a Sanremo 2023, che ha visto Amadeus promuovere il figlio d’arte alla gara dei Big con il singolo Se poi domani.

Dal suo canto, Alex Britti si dice felice di aver visto sbocciare un artista come LDA, alludendo alla loro collab sanremese, che ha fatto breccia nei cuori dei rispettivi fandom dei due artisti, rivelandosi una cover emotivamente coinvolgente con le barre scritte a prima firma di Luca in aggiunta al testo della canzone cult originale, Oggi sono io. E non mancano dichiarazioni, nell’intervista doppia di Oggi é un altro giorno, neanche sul conto del papà d’arte di Luca D’Alessio in arte LDA, Gigi D’Alessio.

Le dichiarazioni, senza filtri, di LDA su Gigi D’Alessio

Incalzato dalle domande di Serena Bortone, nel dettaglio, il “Justin Bieber italiano” svela i titoli delle canzoni del cuore tra quelle appartenenti al repertorio di Gigi e il titolo della canzone che boccerebbe, senza se e senza ma, del papà d’arte. Non riattaccare e Spiegame cherè sono le canzoni del cuore, mentre d’altro canto c’é una canzone che il 20enne boccerebbe, anche per il fatto di averla ascoltata fino alla sfinimento: “quella che non sopporto più perché l’ho sentita troppe volte è Non mollare mai”.

Ma cosa ne penserà l’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio, delle ultime dichiarazioni dell’amato figlio d’arte, LDA? Ben al di là delle malelingue che li vedono in rapporti altalenanti, il papà e il figlio d’arte si dicono protagonisti di un rapporto simbiotico e inscindibile, fondati sull’amore e stima artistica reciproci. D’Alessio senior e D’Alessio junior si dicono legati da un vincolo intramontabile e si supportano a vicenda, non a caso. In occasione del compleanno ricorso a marzo, dove il giovane ha compiuto vent’anni, papà e figlio d’arte -sul profilo Instagram di Gigi- si sono lasciati immortalare nella foto di un sentito abbraccio che registra un tripudio di interazioni social, e con oltre 46mila like consacra i due cantautori come il papà e il figlio d’arte più amati dal web, nel firmamento del Pop made in Italy.

Nel frattempo, proseguono a gonfie vele le rispettive carriere di papà e figlio d’arte, oltre ai rapporti familiari tra i due cantautori. LDA registra un trionfante debutto con il primo tour di concerti, dopo il successo raggiunto ad Amici 21: non a caso tra le Instagram stories odierne, LDA condivide il messaggio di elogi ricevuto dall’influencer Andrea Rossi relativo alla data evento live di Napoli, al grido sibillino di “poca fila per il concerto del mio amico”. E, sempre tra le Instagram stories, Gigi D’Alessio condivide una sfilza di consensi del fandom relativi al rilascio del nuovo singolo, Si te sapesse dicere: “Hai scritto l’impossibile”, si legge tra le innumerevoli parole del fandom, rivolte al papà d’arte e cantautore partenopeo di risonanza internazionale.













