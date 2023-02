LDA, é polemica: perché é assente a Domenica in?/ La verità dopo Sanremo 2023

Sanremo 2023, LDA finisce al centro di una polemica: c’entra l’assenza dallo studio di Domenica in

Ha chiuso il suo Sanremo 2023 posizionandosi in Top20, nell’ordine finale del Festival, e intanto LDA é al centro della polemica in corso su Domenica in. Le contestazioni in corso, che si rilevano via social, giungono da parte del fandom del più giovane tra i Big in corsa a Sanremo 2023, a fronte dell’assenza del beniamino 19enne di Napoli dallo studio TV di Domenica In. Alla nuova puntata del talk domenicale condotto da Maria Venier, che in data 12 febbraio 2023 é dedicata al dopo-Festival, LDA non figura tra gli artisti sanremesi previsti nella line-up degli ospiti in studio. E pronte sono le annesse contestazioni dei fedeli appassionati alla musica del figlio d’arte di Gigi D’Alessio, che segnava il suo esordio TV prendendo parte al talent show di Amici 21 di Maria De Filippi a settembre 2021. Nel giro di pochi mesi, al talent di Canale 5 si imponeva come il nuovo fenomeno pop con un record: é il primo a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male, nella storia delle edizioni di Amici. E a Festival ormai chiuso, almeno formalmente, dal momento che il progetto festivaliero prosegue per lui, con LDA live (i concerti di aprile) e LDA instore (le date di incontro promozionale con i fan) unitamente con il rilascio di Quello che fa bene (il secondo album in uscita il 17 febbraio 2023), il più giovane Big di Sanremo 2023 replica alla polemica. In particolare il 19enne tiene a difendere la produzione di Domenica in, in primis la conduttrice Mara Venier, da qualsivoglia accusa e ogni altro attacco web sul nascere.

LDA, Gigi D'Alessio: "Hai fatto un bellissimo Sanremo 2023"/ Le reazioni alla pagella

LDA difende Domenica in: l’intervento social

Il cantautore originario di Napoli affida alle sue Instagram stories la verità.

“Non ci sarò per problemi logistici, ovviamente non è colpa di nessuno, nemmeno di @mara_venier -esordisce nella sua versione dei fatti, il cantautore del brano sanremese Se poi domani-. Ci tenevo a chiarirlo altrimenti si alzava un polverone inutile”.

LDA, Big più giovane in Top20 a Sanremo 2023/ "L'ansia é finita... Sono onorato"

Nel frattempo, il Popolo del web e in particolare i fan consacrano LDA come Cupido d’Italia in vista della Festa di San Valentino 2023. Questo, per l’inconfondibile dolcezza che lo ha contraddistinto nella gara dei 28 Big apertasi per il titolo di Canzone italiana.

LEGGI ANCHE:

FRANCESCO D'ALESSIO: CHI È DIRETTORE D’ORCHESTRA, SANREMO 2023/ Cugino di LDA e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA