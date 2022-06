LDA è tendenza su YouTube, dopo Amici 21/ Bandana raggiunge un nuovo traguardo!

LDA: avanza il successo dopo Amici 21, con Bandana

Nell’attesa di una eventuale conferma o smentita della sua chiacchierata partecipazione a Battiti live 2022, LDA raggiunge un nuovo doppio traguardo sulle piattaforme musicali. Dopo essersi imposto come l’allievo dei record ad Amici 21, per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia di Amici di Maria De Filippi, ora Luca D’Alessio in arte LDA continua a riservare ai fan delle importante novità in fatto di musica. Reduce dal terzo podio nella classifica FIMI, conseguito con l’album di debutto eponimo, che al suo interno contiene tra i 7 brani della track-list il nuovo singolo Bandana, il figlio di Gigi D’Alessio si impone in queste ore tra le tendenze per la musica su YouTube Italia.

Staziona da diverse settimane, cioè, tra i trend musicali in formato video, e in data odierna 3 giugno 2022 si posiziona alla #53 tra i video musicali più visti che sono attualmente in tendenza, sulla piattaforma musicale di YouTube Italia. Ma non è tutto. Perché, al contempo, inoltre, con Bandana LDA raggiunge anche un altro importante traguardo.

Bandana e il traguardo del lyric-video

Nel dettaglio il cantautore originario di Napoli raggiunge quota 1 milione di visualizzazioni con il video all’attivo di Bandana, che non è propriamente il video ufficiale del singolo che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate, ma è il lyric video. Ovvero il videoclip contenente il testo di Bandana.

Non a caso, il web chiede a gran voce che sia rilasciato presto il video ufficiale di Bandana, per il quale potrebbero esservi in serbo delle importanti sorprese. Tra i rumor circolanti in rete sull’atteso rilascio vi è quello esploso sulla richiesta avanzata dal web a LDA di una collaborazione in video con Lulù Selassié, una degli indiscussi protagonisti del Grande fratello vip 6, condotto da Alfonso Signorini. LDA non ha escluso la possibilità di una collaborazione musicale con la princess etiope, ammettendo tuttavia di conoscerla da vicino unitamente agli impegni professionali che ora lo tengono impegnato.

Proprio in questi giorni il 19enne si è intrattenuto in studio di registrazione. Che, all’orizzonte, vi siano già nuovi progetti musicali per l’ex Amici 21?











