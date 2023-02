LDA: “Era solo Toxic Love…”/ Frecciatina all’ex Emanuela Pennino? Il video

Sanremo 2023, LDA é virale con Toxic love: frecciatina all’ex Emanuela Pennino?

Il Big più giovane di Sanremo 2023, LDA, torna al centro dell’attenzione mediatica con Quello che fa bene, che si direbbe anche un affondo destinato all’ex a suon di “Toxic love”. Quest’ultimo é il titolo della canzone che fa da tappeto musicale al nuovo video che il “Justin Bieber italiano” ora condivide via TikTok, racchiusa nella tracklist del nuovo album del 19enne, Quello che fa bene. Del “primo vero album” a sua prima firma, LDA ha pubblicamente presentato il singolo aprista, Se poi domani, nella gara dei 28 Big di Sanremo 2023, e ora via TikTok diventa virale il tappeto musicale di Toxic Love. Un’altra canzone contenuta nell’album rilasciato il 17 febbraio 2023, nel post-Sanremo 2023 del cantautore. Una traccia che per i più, tra i fan e non dell’artista, internauti attivi sui social, sarebbe una frecciatina destinata da Luca D’Alessio in arte LDA alla storica ex fidanzata Emanuela Pennino. Si tratta della tiktoker di Napoli passata alla cronaca rosa come la musa ispiratrice di Quello che fa male, ossia la canzone-inedita con cui nel settembre 2021 il figlio di Gigi D’Alessio segnava il suo esordio tv come concorrente nel canto ad Amici 21 di Maria De Filippi.

La canzone autobiografica sulla delusione d’amore, complice i dati esorbitanti di ascolti in streaming sulle piattaforme musicali, in primis Spotify Italia, metteva a segno un record: LDA é il primo a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, nella storia del talent show di Amici. Che la vendetta contro l’ex della delusione d’amore sia compiuta, a suon di record? Si chiedono da tempo i fan del 19enne…

LDA canta Toxic love in Quello che fa bene: web in tilt

A quanto pare, LDA ora ha come priorità nella vita Quello che fa bene, il nuovo album, che tra gli ingredienti prevede una menzione: “Toxic love” (tradotto: “Amore tossico”).”Posso darti tutto anche se non vuoi… ma tornare indietro lo sai che non puoi… era solo Toxic love… era solo tossico…” , canta LDA nel tappeto musicale della nuova musica, che é ora virale nel nuovo video condiviso dal 19enne su TikTok. Ma non é tutto. Perché a chi si chiede se “Toxic love” sia una frecciatina di lui all’ex, LDA, che fa ora coppia con la aspirante fashion designer Miriam Galluccio, scrive sibillino: “Punto di vista: hai fatto la canzone perfetta per le frecciatine”.

Ma cosa ne penserà Emanuela Pennino, principale indiziata tra i presunti destinatari della frecciatina su TikTok, di LDA? Nel frattempo, il video musicale di Luca da incetta di visualizzazioni e commenti di consenso e supporto per LDA: “hai lanciato la freccia con tutto l’arco”, si legge in uno dei commenti social più aggreganti del fandom, per il “Justin Bieber italiano”. Che sia stato vittima di un Toxic Love o no, oggi, complice il suo romanticismo, LDA può indubbiamente dirsi il nuovo Cupido dell’amore nel Pop made in Italy.











