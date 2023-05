LDA: fuori il nuovo singolo Granita/ Web in tilt: le reazioni

LDA rilascia Granita, il singolo per l’estate: il nuovo traguardo dopo Amici 21

Il fenomeno Pop, LDA, si ricandida al titolo di re dell’estate made in Italy, dopo il disco d’oro del singolo estivo Bandana, e stavolta con il rilascio di Granita! Il nuovo singolo, in uscita su tutti i digital store il 26 maggio 2023, si preannuncia il “tormentone” dell’estate 2023, così come lo stesso Luca D’Alessio in arte LDA definisce Granita pochi minuti prima del rilascio.

Nel cuore della notte che anticipa l’uscita del singolo estivo, a cavallo tra il 25 e il 26 maggio 2023, LDA registra una doppia diretta live su Instagram e Tik Tok di incontro con i fan. L’occasione “duplice” é un big announcement che il “Justin Bieber italiano” riserva ai fedeli fan e non solo, al popolo del web attivo, nel presentare il nuovo brano realizzato per la Major discografica Columbia Records (Sony Music Italy). Ma non solo. Perché é così che LDA intona il singolo storico Quello che fa male e un assaggio della sua “Granita”.

Questo, mentre resta imbattuto il record storico conseguito dal cantautore di Napoli e figlio d’arte di Gigi D’Alessio ad Amici 21 (edizione del talent “Amici”, vinta da Luigi Strangis): Luca D’Alessio in arte LDA é il primo concorrente e allievo di canto a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male, nella storia del talent show TV, Amici di Maria De Filippi!

La Granita é servita gratis: la sorpresa di LDA, made in Napoli!

Il messaggio di Granita? Quella che per il papà d’arte di LDA, Gigi D’Alessio,.é una “hit” al primo ascolto, canta la fine di una lovestory ad “un solo assaggio”: “fredda, come una granita…ghiaccio sulla lingua”, canta LDA nel refrain di Granita. E al suo rilascio Granita manda, intanto, il popolo del web in visibilio, in un tripudio interazioni di consenso social più disparate, tra like, condivisioni e messaggi di esultanza degli internauti. Questo, sulla scia della marea di 3mila fan accorsi all’evento che a sorpresa LDA registra il 24 maggio 2023 al Soave, nell’amata città di Napoli.

Per l’occasione, le cui immagini esclusive sono virali via social a colpi di post condivisi online dai presenti, il giovane idolo pop raduna ben 3mila fan che possono ricevere gratis la “Granita” servita dal cantautore 20enne e ascoltare in anteprima assoluta il nuovo brano dell’estate italiana. La granita ora si chiama come lui, LDA, quella realizzata dalla celebre gelateria sita nel vomerese che ospita la popstar questo mese: “Soave”. Ed é quindi possibile assaggiare la nuova specialità campana, direttamente instore.

“Granita é fuori ora – si legge in un post virale d’annuncio di Granita, a prima firma LDA, via Twitter -. Buon assaggio”. E sul social dei cinguettii non mancano le pronte reaction dei fan all’uscita di Granita. “Luca ha pensato e creato un evento per promuovere il suo nuovo e prossimo singolo “GRANITA” -commenta il web, tra i messaggi più aggreganti-.Si è vestito da gelataio e regalava le granite. Si faceva foto e tik tok con tutte le sue persone presenti, e poi l’ha trasformato in un suo concerto. G E N I O. #lda #lucadalessio”.

Granita è fuori ora🍧🍧🍧

Buon assaggio a tutti amori miei🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧 pic.twitter.com/CEME3P5U0t — LDA (@LDAilvero) May 25, 2023

Luca ha pensato e creato un evento per promuovere il suo nuovo e prossimo singolo “GRANITA”.

Si è vestito da gelataio e regalava le granite. Si faceva foto e tik tok con tutte le sue persone presenti, e poi l’ha trasformato in un suo concerto.

G E N I O. 🍧⚡️#lda #lucadalessio pic.twitter.com/STvpG4Q80l — Valeria E. (@amorsisulcuore) May 25, 2023













