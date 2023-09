LDA, giudice a “New York Canta” con Amadeus/ Il nuovo traguardo dell’ex Amici

LDA unisce le forze con Clementino, nel cast dei giurati di New York Canta!

Il fenomeno pop uscente di Amici 21 di Maria De Filippi, LDA, in coppia con Clementino, si preparano per la gran finale di New York Canta, competizione canora condotta in seduta della puntata finale da Amadeus, in America.

Ebbene sì. I millennalias rappresentati da Clementino insieme alla Generalità zeta con il caposcuola LDA, di Napoli, uniscono le forze per la semifinale di New York canta , che si tiene a Faenza all’occasione di un evento live. Una gara tra talenti emergenti, candidati alla vittoria del contest alla ricerca di una voce made in Italy che possa rivelarsi influente su scala mondiale.

A partire dalle 19:00 circa, quindi, in data domenica 17 settembre 2023 ha il via la gara tra almeno 30 talenti, per l’ammissione alla finalissima di New York canta- che prevede 5 posti per la partecipazione dei finalisti. La competizione domenicale si disputa al Teatro Sarti di Faenza, dove attesissimi sono i cantautori originari del Sud Italia, dalla Campania, Clementino e LDA, grandi nomi della musica italiana.

I cinque finalisti decretati alla semifinale voleranno alla finale di New York dell’8 ottobre prossimo, la cui messa in onda é prevista in chiaro tv su Rai due e in streaming sul sito Raiplay. La finale nazionale italiana di New York Canta che portera’ 5 artisti alla finalissima di New York si tiene con ingresso gratuito e/o a offerta libera e consapevole in una iniziativa benefica e si svolge al cospetto di una giuria di esperti e titolati giudici preposta per l’occasione.

Le altre anticipazioni dell’evento New York Canta

In giuria, coordinata da Giordano Sangiorgi del MEI insieme a Michele Viola

di New York Canta, oltre agli artisti Clementino e LDA ci saranno Alex

Pierro di Presidente di Agimp, Danny Lanza. produttore di musical, Miryam

Taylor , vocal coach, Don Andrea Carubia, rettore Seminario di Forli, Loris

Ceroni, Direttore d’Orchestra a Sanremo 2023, Produttore e Musicista Roberta

Cappelletti, cantante finalista di The Voice Senior, Alvio Focaccia, fisarmonicista, Pasquale Di Camillo, bassista orchestre e band, Andrea Tesselli, chitarrista rock , Milena Mingotti, cantautrice, Marco Tramonti, curatore d’arte, Ruggero Ricci, cantante e coach, Matteo Cimatti, speaker

Flyweb Radio, Fabio Mongardi, scrittore, Piergiacomo Zauli, Direttore di

Coro e Cantante, Claudio Toschi, cantautore, Giulia Toschi, cantante,Michele Saraca, promoter musica. Michele Folli, musicista, Jacopo Guerra, chitarrista, Ali Dev Lab, coordinatore sale prove musicali, Mattia Lucatini, coordinatore scuola di musica, Massimo Zoli, promoter spettacolo dal vivo ,

Moreno Lombardi, cantautore e chitarrista rock, Davide Falconi: musicista

Max Monti : dj e producer e promoter indie, Jhon Calzolari, cantautore, Vittorio Bonetti, cantautore, Luca Medri, coordinatore scuola di musica, Marco Tagliavini, sassofonista, la giornalista Caterina Penazzi, il cantante Aldo Balelli, il coordinatore dei ballerini Davide Servadei, il cantautore Emil Spada, la cantante Luana Babini, il cantante lirico Maurizio Tassani, la vocal coach Deborah Bontempi, il cantautore Michele Perri, il

direttore di banda Eros Mambelli , la cantautrice Valentina Mattarozzi, la

presentatrice Marcella Pappiani, la ceramista Carmen Sassi e tanti altri che

stanno aderendo per una giuria di altissima qualita’.

E a sfidarsi per l’ambita finale

Aleex, Alice Buraini, I Nodo, Andrea Russo, Anna Tantillo, La Bebae, Carmen

Beducci, Cecilia La Rosa, Cristina Bringheli, David Colaiacono, Daniele

Turetta, Davide Zilli, Dorothea Tamma, Savo, Gaelle, Gommapiuma, Jack

Scarlett, Jack, Joja B, Giovanni Segreti Bruno, Giulia Fiorani, Giulia

Golia, Lubemi, Luna De Ros, Martina Cardia, Matilde Fabbri, Santo, Mirko

Ciulla, Nicolo’ Filippucci, Noor, Simona Pitardi, Kimono, Valentina

Ambrosio, Valentina Brandani Longo.

Inoltre nel corso della giornata festivaliera é previsto un momento di beneficenza: dalle 12:30 infatti vi sarebbe un Pranzo di Solidarieta’ offerto dall’Associazione New York Canta presso la Piccola Betlemme di Faenza a Palazzo delle Esposizioni a tutte le persone in difficolta’ che vorranno partecipare e presentarsi domenica 17 settembre per condividere insieme un pranzo insieme ai giovani artisti finalisti, allo staff e alla giuria e per i contatti si é reso disponibile il numero: 349.4461825.

