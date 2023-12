LDA: grande assente a Sanremo 2024, “Promesse” é il nuovo singolo/ Web in tilt per l’annuncio!

LDA si prepara per il rilascio del nuovo singolo, “Promesse”: confermata l’assenza a Sanremo 2024

É il grande assente tra gli artisti Big più richiesti in vista del Festival di Sanremo 2024, LDA, che al di là del mancato ritorno al Teatro Ariston, tanto auspicato dai fan, ora lancia “Promesse“.

Nelle ore segnate dal grande annuncio della rosa dei primi 27 tra i 30 concorrenti ammessi alla gara del Festival della canzone italiana, il 3 dicembre 2023 LDA lancia un messaggio secco sibillino tra le Instagram stories. Questo, lasciando pensare agli internauti più maliziosi che la sua story sia una reaction ad una sua presunta candidatura bocciata al cospetto della Commissione festivaliera di Sanremo 2024 facente capo al conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus.

La verità sull’uscita di “Promesse”

Ma in una recente intervista concessa a imusicfun, il figlio di Gigi D’Alessio anticipava di avere la canzone giusta in cantiere, da voler rilasciare fuori dal contesto festivaliero così come al netto di una promozione in TV al talent show dove debuttava in musica come concorrente cantautore, Amici di Maria De Filippi. Una scelta artistica che LDA conferma, intanto, tra le righe nella caption di un nuovo post pubblico su Instagram, a corredo di una carrellata di foto che anticipano l’uscita del nuovo singolo dell’ex Amici 21, “Promesse”.

“Promesse “fuori il giorno 6 dicembre – fa sapere in anteprima assoluta il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica, Carmela Barbato -.@netflixit ci ha preso gusto, questo singolo farà parte della colonna sonora di Di4ari in uscita il 6 dicembre”, conclude Luca D’Alessio in arte LDA. Insomma, oltre ad essere il nuovo singolo natalizio in uscita indipendentemente da ogni logica strategia promozionale in TV, ad Amici e a Sanremo, Promesse é promossa all’upgrade di colonna sonora della serie Di4ri- la seconda stagione in onda sulla piattaforma di streaming, Netflix. Così come é accaduto all’ultimo singolo post-estate 2023 “Castello di sabbia”.











