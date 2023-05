LDA: Granita conquista la cover Pop 2.0/ La classifica Amazon con gli ex Amici Wax e Angelina

LDA conquista la playlist Pop 2.0 di Amazon Italia: il traguardo di Granita

LDA conquista la cover di Pop 2.0, la playlist musicale “vietata ai boomer” e rappresentativa della Generazione zeta, all’attivo su Amazon Music Italia. Riattivatosi sul suo profilo Instagram, nelle ore che seguono il rilascio datato 26 maggio 2023 del nuovo singolo estivo, LDA aggiorna i fedeli fan di un nuovo ed importante traguardo raggiunto dopo il record storico conseguito ad Amici 21.

L’ennesimo importante traguardo che il cantautore di Napoli 20enne condivide con i fedeli sostenitori e non, tra le Instagram stories pubblicate online. E l’ex Amici 21, LDA, non é il solo ex concorrente di Amici a figurare nella celebre playlist curata da esperti di Amazon Music Italy. Mentre il “Justin Bieber italiano” si consacra come la più alta new entry nella Top10 di Pop 2.0, con Granita, Angelina Mango, vincitrice del circuito canto in corsa ad Amici 22, staziona alla posizione #1 -nella medesima playlist- con il nuovo singolo estivo presentato al talent show di Maria De Filippi, Ci pensiamo domani.

Angelina Mango si aggiunge quindi, insieme a LDA, nella categoria dei figli d’arte uscenti dal talent show condotto da Maria De Filippi, Amici, tra gli artisti rappresentativi della Generazione zeta nella playlist Pop 2.0. Il terzo podio in playlist é, invece, occupato da “bellissimissima” di Alfa. Ma da più alta new entry, il fenomeno napoletano fa ancora meglio sbaragliando anche la competitor Angelina, nell’ambito della musica made in Italy, in quanto si conquista al contempo anche la copertina della pregevole pop-playlist, oltre al

summenzionato secondo podio. Quarta posizione per Rosa Chemical e Bellu Guaglione. Quinta posizione per l’altro ex Amici 22, Wax, e il singolo Anni ’70.

Un traguardo nel traguardo rappresenta- al di là della classificazione- la cover di Pop 2.0, per Luca D’Alessio in arte LDA, che con gli aggiornamenti continui relativi al rilascio di Granita manda in queste ore in visibilio i fedeli supporters attivi online.

Questo, sulla scia del nuovo debutto live sul palco del Gigi Uno come te: ancora insieme, evento di Napoli organizzato da Gigi D’Alessio. Per il concerto di apertura dell’evento del padre d’arte, tenuto il 26 maggio 2023 in Piazza del Plebiscito, LDA registra un lungo duetto totally live, con Gigi D’Alessio, per una reunion dei D’Alessio che emoziona i fedeli fan dei D’Alessio. Un’occasione che segna il primo sold out del Gigi Uno come te: ancora insieme. L’evento campano, che nella versione in origine Gigi uno come te: 30 anni insieme nasceva come omaggio celebrativo al trentennale della carriera di D’Alessio senior, si rinnova quest’anno per cinque live concert: é quindi atteso il 27 e il 28 maggio, oltre alle date di inizio giugno 2 e 3 giugno 2023, come preannunciato allo spoiler di Gigi D’Alessio.

