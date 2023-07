LDA ha un piano B, dopo la musica?/ La verità dell’ex Amici

LDA é confermato alla Partita del Cuore 2023 per l’Emilia Romagna: lascia la musica, per il calcio?

Nell’attesa generale per la sua partecipazione alla Partita del Cuore 2023 benefica in favore all’Emilia Romagna, LDA desta il sospetto che possa abbandonare la musica per un ritorno al calcio. Prima di sentire fortemente la vocazione nell’esigenza di fare musica e di inseguire le orme del papà d’arte Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA dedicava anima e corpo al calcio. E, intanto, il web si palesa in trepidante attesa di vedere il beniamino pop ed ex allievo cantautore di Amici 21 di Maria De Filippi alle prese con il ritorno alla prima roccaforte calcistica.

LDA, al via il nuovo contest su TikTok/ Si improvvisa giudice: web in tilt, le reazioni!

Un’occasione, quella in data 20 luglio 2023, in cui é prevista la partecipazione di LDA nel ruolo di calciatore ingaggiato nella Nazionale cantanti timonata da Enrico Ruggeri, per il match benefico a sostegno della regione italiana recentemente colpita dall’alluvione.

E, replicando indirettamente all’ipotesi sul nascere, che lui possa avere un piano B come il calcio, oltre la musica, LDA torna a raccontarsi in un’intervista radiofonica concessa ai microfoni di Radio Lattemiele.

“Qui non abbiamo neanche il piano terra!”, esclama tra una dichiarazione e l’altra, il figlio d’arte reduce dal rilascio del singolo estivo “Granita”, quando é incalzato sul sospetto che possa avere un piano B. E mentre il nuovo singolo si candida al titolo di tormentone dell’estate 2023, complice il trend messo a segno su TikTok dove abbondano i video coreografati degli utenti, LDA non lesina risposte neanche ad altri quesiti. Così come mostra il post della video intervista condiviso dal profilo Instagram di Latte Miele con il web.

La Partita del Cuore 2023 é in aiuto all'Emilia Romagna/ Svelati data e ospiti nel cast

LDA si racconta senza filtri: la nuova intervista

Che sia stato Gigi D’Alessio a spingerlo a intraprendere la carriera musicale? Al quesito del network radiofonico, LDA chiarisce di aver fatto da solo il primo passo verso la musica, seppur ispirato all’esempio del papà d’arte, cantautore e musicista: “mi sono avvicinato io alla musica, avevo il pianoforte nelle orecchie di continuo, insopportabile…”, fa sapere tra il serio e il faceto il figlio di Gigi D’Alessio.

Improvvisandosi speaker radiofonico, inoltre, si fa una domanda, per poi darsi una risposta, rimarcando quindi la motivazione che lo spinge a fare musica: “Quante volte hai raccontato di te, in amore, LDA? Sono molto estroverso, ma ho difficoltà nel parlare dei fatti miei… ho parlato di me una volta nel nuovo disco (“Quello che fa bene”)… una tra le cose più belle é quando un fan ha sentito quella canzone e ti dice ‘hai raccontato di me’… anche il fare ragionare una persona sul tema conta, non mi interessano i dischi d’oro e di platino”.

Partita del Cuore 2023 per l'Emilia Romagna: LDA confermato tra i cantanti/ L'annuncio

© RIPRODUZIONE RISERVATA