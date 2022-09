LDA ha una fidanzata dopo Amici 21?/ Le foto con Giulia non lasciano dubbi

Amici 21 , LDA viene avvistato con una ragazza di nome Giulia: nuovo flirt per il cantautore?

Quando ormai manca sempre meno al debutto della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, in partenza il 18 settembre 2022 su Canale 5, l’ex Amici 21 LDA torna al centro dell’attenzione mediatica e non solo per quello che si preannuncia essere un duetto con Albe, ma anche per il suo presunto nuovo amore. Dopo il successo raggiunto con la partecipazione al talent di Maria De Filippi, dove si é conquistato in tempi record nella storia di Amici il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male, Luca D’Alessio in arte LDA potrebbe aver conquistato il cuore di una ragazza speciale per lui. Stando all’indiscrezione riportata dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, nel dettaglio, LDA sarebbe protagonista di un flirt con Giulia, una giovane ragazza di Motta Visconti. A testimonianza dell’avvistamento sospetto, degli utenti del web hanno girato all’esperta di gossip una serie di foto che immortalano il cantautore di Napoli proprio in dolce compagnia con la presunta nuova fiamma. Un’indiscrezione da prendersi comunque con le dovute pinze, dal momento che essa resta non confermata né smentita da parte dei diretti interessati.

Tuttavia, ad infuocare ancor di più il gossip del momento é anche un altro avvistamento riportato da altri utenti, secondo cui LDA sarebbe stato beccato proprio con la sua presunta fidanzata in una vacanza a Sperlonga, lo scorso agosto 2022. Ma non é tutto.

Spuntano le foto che comproverebbero il flirt di LDA e Giulia

Deianira Marzano ha pubblicato via social le foto dell’ultima segnalazione del sospetto nuovo amore del figlio di Gigi D’Alessio, e il gossip sembra assumere le sembianze di una vera e proprio bop news.

Che quindi LDA abbia finalmente ritrovato l’amore, dopo la delusione amorosa che é stata sua musa ispiratrice di Quello che fa male? Chissà. Nel frattempo Luca D’Alessio e la presunta compagna Giulia -almeno per il momento -preferirebbero mantenere un low profile rispetto alla loro lovestory, con Giulia che avrebbe impostato il suo account social privato e il cantante non intenderebbe dare in pasto ai beninformati del gossip alcun particolare della sua storia.

Questo, ad eccezione fatta nel corso dell’intervista recentemente concessa a Lorella Cuccarini, al web format da lei condotto, Dimmi di te: “La parola amore é un parolone, sono molto interessato a una persona”, ha fatto sapere il record-man 19enne, incalzato dalla showgirl sulla sua situazione affettiva.

