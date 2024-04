LDA: “Hanno detto che sono scomparso e finito ..”/ Esce “Il fabbricante di lacrime”: le reazioni

Amici 21, LDA segna il ritorno in musica: “Il fabbricante di lacrime” é il nuovo singolo

LDA si prepara per l’atteso ritorno in musica con “Il fabbricante di lacrime” Remix, da detentore imbattuto del record conseguito nella storia di Amici. Ebbene sí, come lui stesso ha annunciato in un nuovo post condiviso via Instagram, Luca D’Alessio in arte LDA si prepara per il rilascio del nuovo progetto dal titolo ispirato alla fiction record di plays in streaming nella Top List Global dei più visti su Netflix. Uscita a inizio Aprile, la nuova serie Il fabbricante di lacrime é un successo global in particolare in Brasile, e nel cast vanta il ruolo protagonista dell’altro ex Amici cantante, ora attore, Biondo.

Sulla scia del fenomeno della serie del momento, quindi, via Instagram LDA diventa un video virale sulle note della sua nuova canzone in uscita il 3 maggio 2024, “Il fabbricante di lacrime”. Un brano che si direbbe autobiografico, al primo ascolto dell’orecchio pubblico, e tra i cui lyrics il figlio di Gigi D’Alessio sembra replicare a chi lo darebbe per finito, a distanza di anni dall’esordio TV in musica segnato ad Amici 21. Nonostante non sia mai più tornato, per il ruolo di ospite, nello studio di Amici di Maria De Filippi, LDA resta il talento allievo cantautore imbattuto per il record storico del disco d’oro e il disco di platino FIMI conseguiti nei tempi più veloci nella storia del talent show, con un singolo: Quello che fa male.

Il fabbricante di lacrime conquista il web

Ed é un Luca D’Alessio particolarmente intimista il protagonista del video musicale virale sul re dei social, la cui location é una spiaggia. Un luogo naturalmente suggestivo dove l’eterno movimento delle onde del mare sembrano voler annunciare simbolicamente che LDA non si sia mai fermato, soprattutto musicalmente.

“Hanno detto che Luca é scomparso, che é finito nel giro di un anno ma ho bisogno di tempo soltanto-canta tra le note di Il fabbricante di lacrime nell’annuncio del nuovo progetto, il figlio d’arte- … Mi rilasso aspettando il 3 maggio”.

E in un tripudio di annesse reazioni di consenso al post d’annuncio, spicca la reaction di Matteo Paolillo che lo ha voluto come featuring di “Nun é cos“: “Fra, é una bomba!”











