LDA, i voti bassi al primo ascolto di Sanremo 2023?/ “A scuola andavo peggio…”

Sanremo 2023, LDA replica alla “insufficienza” della stampa

Sanremo 2023 é dietro l’angolo e, rispetto al debutto che lo attende come Big promosso al Festival, LDA ora replica ai voti della stampa. L’occasione che il figlio di Gigi D’Alessio ed ex allievo di Amici 21 di Maria De Filippi ha di replicare alla “bocciatura” ricevuta da una compagine della stampa, in una bassa media ponderata dei voti dati al primo ascolto alla canzone Big, Se poi domani, é un intervento tra i tanti concessi nel pre-Festival.

Nell’attesa della kermesse, prevista tra il 7 e l’11 febbraio 2023, quindi, il “Justin Bieber italiano” non lesina dichiarazioni all’insufficienza che la stampa gli affibbia in pagella, alla prova del primo ascolto delle canzoni in gara a Sanremo 2023. Eurofestivalnews.com indica 5,2 come la media ponderata dei voti di una compagine della stampa, che stronca prima dei tempi il debutto al Festival del Big più giovane ammesso alla gara in partenza per il “titolo della canzone italiana”. Ma all’insufficienza affibbiata a Se poi domani, che si preannuncia il singolo apripista dell’album più atteso tra i progetti musicali candidati a Sanremo 2023, Quello che fa bene, LDA non ci sta. “Capisco che anche dopo l’ascolto ti perdi dei particolari”, dichiara LDA, ammettendo che ci si possa sbagliare nel sentenziare un giudizio affrettato su una canzone, dopo un ascolto. Ma la frecciatina alla stampa, sulla bocciatura al primo ascolto, non finisce qui. Oltre alla menzione del papà d’arte Gigi D’Alessio, quindi, LDA rincara la dose con la sua inconfondibile autoironia, che lo contraddistingue e lo rende il fenomeno pop tanto amato dai telespettatori di Amici 21, il talent dove a settembre 2021 segnava il suo debutto in TV: “A scuola andavo peggio… In realtà mi hanno alzato la media…”.

La frecciatina del Big più giovane, ai critici musicali

E, non manca la stoccata finale: “Certe pagelle lasciano il tempo che trovano”. Nel frattempo, dopo aver reso nota via social, con un post, la tracklist del “primo vero album”, Quello che fa bene, LDA svela quanto sia importante per lui il sogno di fare musica, indipendentemente dai giudizi e le vendite musicali dei suoi lavori. “La musica é una cura, soffrendo di ansia sociale é stata ed é la cura… non mi vengono più attacchi di panico, facendo corna, da una vita non ce li ho… La musica é la salvezza”. Ad averlo aiutato a salvarsi dall’ansia é stata la musica, quindi, con un grande insegnamento, ossia che la competizione -grande fonte di ansia per tanti- di fatto non esiste se non intesa come una continua messa in prova con se stessi, volta al miglioramento: “La musica mi ha insegnato che c’é sempre uno più bravo di te e tu puoi solo crescere e migliorarti”, conclude LDA, che prende parte a Sanremo con lo spirito di fare la sua musica.

