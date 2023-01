LDA, il gesto scaramantico per Sanremo 2023/ “Sto per fare una cosa..”

Amici 21, LDA rompe il silenzio social prima del debutto a Sanremo 2023: spunta il gesto scaramantico

Manca sempre meno al via di Sanremo 2023, dove, tra i Big più attesi dai telespettatori, al debutto sanremese, LDA, ora, si concede ad un curioso gesto di scaramanzia, auspicandosi un buon risultato alla kermesse musicale dell’anno. Il Festival della Canzone italiana giunge alla sua 73esima edizione, condotto e diretto in chiaro in TV su RaiUno da Amadeus, dal 7 all’11 febbraio 2023, e nell’attesa al via della gara il giovane Big ed ex concorrente ad Amici 21 di Napoli torna a raccontarsi via Instagram, ai fedeli supporter.

In un intervento che anticipa il suo debutto sul palco del Teatro Ariston, via Instagram stories, LDA anticipa così il gesto di scaramanzia compiuto prima di approdare com il brano Se poi domani alla gara della Canzone: “Sto per fare una cosa”, si legge nel messaggio ripreso in una prima storia rivelatrice. A seguire, poi, il terzogenito figlio d’arte di Gigi D’Alessio ed ex Amici 21 rivela la natura del gesto scaramantico, da buon napoletano doc: “Credo che il fulmine mi abbia portato bene prima, durante e dopo Amici -allude quindi in un video al tatuaggio a forma di un fulmine, che ha impresso sul collo, in vista della sfida che lo attende tra le altre nella vita, a Sanremo 2023-, spero mi porterà bene per tutta la vita”. Il messaggio della verità pre-Sanremo, poi, prosegue: “Volevo farlo, ci tenevo tanto. Prima di fare un tattoo pensateci tanto… una cosa che rimane a vita…spero vi piaccia”.

LDA si prepara per la sfida nella sfida: ha il via il Fantasanremo di Sanremo 2023

Ma non é tutto. Perché il Big al debutto atteso a Sanremo 2023, che – a partire dal debutto TV ad Amici 21 – detiene il record storico per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi più veloci con un singolo, Quello che fa male, nella storia di Amici di Maria De Filippi, poi anticipa un’altra novità dopo il tattoo-fulmine: “E tra le altre cose ne ho anche fatto un altro …ma non ve lo faccio vedere. Lo tengo nascosto, magari ve lo farò vedere”. E tornando alla gara di Sanremo 2023, che lo vede intanto coinvolto con gli altri tra i 28 Big della competizione: “Parlando di un’altra cosa importante. Sappiate che ho appena finito di studiare il regolamento del Fantasanremo… a buon intenditore poche parole “.

Insomma, LDA promette al web, fan e non, che non vorrà risparmiarsi in alcun modo, nella grande macchina della gara sanremese…neanche per ciò che concerne il gioco delle scommesse sul Festival.











