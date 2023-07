LDA: “Il mio cuore é diviso…”/ Rotto il silenzio sul duetto con il fratello, Andrea D’Alessio

LDA, il ritorno TV é con la Partita del Cuore 2023: l’intervista rivelatrice

Luca D’Alessio in arte LDA, uno degli artisti più influenti nell’ambito della musica rappresentativa della Generazione zeta, svela di avere il cuore diviso, parlando anche di Andrea D’Alessio. É, infatti, un’intervista intimista quella caricata su YouTube in un video, che il figlio di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato rilascia ai microfoni di imusicfun, in seguito alla Partita del Cuore 2023. L’evento benefico in supporto alla regione colpita recentemente dall’ondata alluvionale che ha investito l’Italia, l’Emilia Romagna.

Nel ruolo di calciatore nella Nazionale Cantanti facente capo ad Enrico Ruggeri, LDA ha preso parte al match di beneficenza, registrando il ritorno in TV in vesti inedite, dopo l’esordio nel piccolo schermo come concorrente al talent show di Maria De Filippi, all’edizione Amici 21. “Ci siamo divertiti facendo cosa bellissima, musica e solidarietà… la musica avvicina tutti e e lo abbiamo fatto per dare una mano all’Emilia Romagna”, fa sapere il cantautore ventenne, incalzato sul contributo solidale impiegato con la sua partecipazione all’evento.

La confidenza intimista, a cuore aperto, sulla famiglia D’Alessio

LDA non é mancato al match benefico, nonostante gli impegni nel mezzo dei live estivi che lo vedono protagonista, come le date della nuova leg del tour, LDA Live, sopraggiunta sulla scia del successo del singolo estivo, Granita. E in occasione del live in tour tenutosi a Nola, in seno a Vulcano Buono, LDA ha sorpreso l’occhio pubblico esibendosi con il fratello d’arte con cui ha in comune il padre Gigi D’Alessio nonché figlio della madre e collega cantautrice Anna Tatangelo.

Un momento emozionante, dove LDA ha voluto condividere il suo palco con il fratello minore, forse nell’auspicio che Andrea possa inseguire le orme dei musicisti nella D’Alessio family: “ogni fratello é un pezzo di cuore -fa sapere, incalzato poi sul duetto tra fratelli- il mio cuore é diviso in sette pezzi, mamma e papà più i fratelli, poi la fidanzata, sarà gelosa…”. In occasione della reunion tra i fratelli Luca e Andrea si sono uniti sulle note del primo singolo del “Justin Bieber Italiano”, il pezzo che LDA presentava per la prima volta, in TV, come concorrente al debutto al talent show di Amici 21 di Maria De Filippi.

