LDA, il nuovo singolo “Castello di sabbia” debutta su Netflix/ “Ora sogno un duetto con Justin Bieber e..”

Amici di Maria De Filippi, LDA rilascia il nuovo singolo e sbarca su Netflix dopo Sanremo

Il fenomeno POP, LDA, prosegue oltre il tempo e lo spazio del talent show televisivo Amici 21 di Maria De Filippi, con lo sbarco su Netflix di “Castello di sabbia”. Quest’ultimo è il titolo del nuovo singolo di LDA, che il cantautore figlio d’arte di Gigi D’Alessio rilascia come colonna sonora della seconda stagione di “Di4ri”, la serie in streaming su Netflix a partire dal prossimo 14 settembre 2023. E in un intervento concesso a Spotify Italy, reduce dal titolo di Big più giovane di Sanremo 2023 e il debutto TV in musica ad Amici 21 come allievo di Rudy Zerbi, Luca D’Alessio in arte LDA non nasconde che la collaborazione avviata con Netflix sia uno dei sogni custoditi nel cassetto e ora concretizzato.

Il primo tra i sogni per il cantautore 20enne é quello di “portare l’RNB in Italia, ci sto provando e a farlo é molto difficile… poi sogno un featuring con Justin, potrei svenire”. Il riferimento della collaborazione é a Justin Bieber, l’idolo a cui é ispirato da sempre il POP a prima firma di LDA, che la sottoscritta penna Serena Granato di Il sussidiario.net insignisce alla cronaca della musica del titolo di “Justin Bieber Italiano”.

I sogni nel cassetto di LDA

Il terzo sogno custodito da LDA? Beh, quello “si é realizzato, fare una sigla per Netflix… ho fatto Amici, Sanremo e a vent’anni é complicato fare questo fare questo, in confronto ai Big”. Questa la confidenza che LDA ci consegna in un post via Spotify Italy su Instagram. Questo, reduce dal conseguimento del disco d’oro con la ballad presentata al debutto al festival della canzone di Sanremo 2023, Se poi domani.

L’8 settembre 2023 si é concretizzato su tutte le piattaforme musicali e in radio il rilascio di Castello di sabbia, il nuovo singolo e Main Theme della sound-track di Di4ri 2, serie in onda dal 14 settembre 2023 su Netflix, La pop middle up tempo di LDA per Netflix ha un concept-single che i superstiti romantici ameranno molto.

“Le sonorità moderne di ‘Castello di sabbia’ -di cui é su YouTube caricato il trailer-video per Di4ry 2- sono la colonna sonora perfetta per la fine dell’estate -,fa sapere l’ex Amici 21-, ma anche per i nuovi inizi”. Per Columbia Records/Sony Music Italy, Castello di sabbia é così spiegato dal cantautore ex allievo di Rudy Zerbi ad Amici 21, LDA: “Con l’inverno nel cuore chiedo di essere portato nel mio castello di sabbia, dove ho vissuto i momenti più felici. Risate e carezze, ma anche tante difficoltà, sono un mix perfetto per descrivere l’inizio di una nuova stagione.”.

Intanto, che LDA possa rivelarsi tra i nuovi ospiti ad Amici di Maria De Filippi, al via della nuova edizione Amici 23, non é un’ipotesi azzardata visto lo sbarco del figlio di Gigi D’Alessio sulla piattaforma di streaming su Netflix e il debutto del “Big più giovane” a Sanremo 2023. Intanto, é polemica sull’assenza di LDA…











