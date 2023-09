Tim Music Awards 2023: svelata data di messa in onda e scaletta/ Tutto lo spoiler TV e Streaming

Tim Music Awards 2023, LDA non é presente nello spoiler, tra gli artisti confermati

Ci siamo, manca sempre meno all’atteso evento televisivo in onda sulle reti Rai, dei Tim Music Awards 2023. Si tratta della cerimonia di premiazione che vede i conferimenti in premio assegnarsi ad artisti e le opere di successo, relativamente ai dati di vendite di album e singoli e gli incassi di live e tour. Anche quest’anno, sono premiati gli Album e i singoli che abbiano raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2022 e settembre 2023. Tra i premi le certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia e i premi live certificati da SIAE nel periodo da settembre 2022 a settembre 2023.

Nelle ore in cui si solleva nel web la polemica sull’assenza di LDA, non menzionato allo spoiler nel web tra gli attesi ospiti musicali sul palco dei Tim Music Awards 2023, a prima firma di Il sussidiario.net possiamo lanciare lo spoiler TV e streaming dell’evento. La manifestazione condotta dal duo di conduttori formato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, alla edizione 2023, é trasmessa in diretta TV in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, nel corso di questo mese di settembre 2023. L’appuntamento con l’evento è fissato in due date: venerdì 15 e sabato 16 settembre in prima serata dalle ore 20.35 circa.

Lo spoiler TV e Streaming sull’evento Tim music Awards

Un’occasione imperdibile organizzata dalla produzione della TV di Stato, per gli appassionati esperti e fruitori di musica, di salutare l’estate 2023 made in Italy in un momento di condivisione generale.

Di seguito la set-list degli artisti previsti sul palco dell’award-show:

ALEX, ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, BIAGIO ANTONACCI, ARTICOLO 31, BENNY BENASSI, BIG FISH, BRESH, CLARA, GIGI D’ALESSIO, DRILLIONAIRE, ELISA, ELODIE, EMIS KILLA, FABRI FIBRA, GEOLIER, GIORGIA, GUÈ, IL VOLO, LAZZA, MADAME, ANGELINA MANGO, FIORELLA MANNOIA e DANILO REA, ME CONTRO TE, MARCO MENGONI, MR.RAIN, MATTEO PAOLILLO, LAURA PAUSINI, MAX PEZZALI, NEGRAMARO, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, POOH, ROCCO HUNT, ROSA CHEMICAL, ROSE VILLAIN, SALMO, SHIVA, TANANAI, TEDUA, THE KOLORS, ANTONELLO VENDITTI e FRANCESCO DE GREGORI.

L’edizione 2023 dei Premi “Tim Music Awards” premia anche quest’anno i protagonisti del panorama musicale italiano che si siano maggiormente fatti notare negli ultimi dodici mesi di attività musicali. Giovedì 14 settembre alle ore 20, sempre dall’Arena di Verona, Nek e Carolina Di Domenico conducono invece TIM Music Awards – La Festa. Un evento di introduzione musicale alle date previste delle premiazioni, che porterà nelle case la musica di alcuni tra gli artisti più conosciuti e amati del momento.











