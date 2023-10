LDA, il ritorno alla musica é un featuring/ Rioda Forego annuncia il nuovo singolo, “Venere”: le reazioni

LDA: il ritorno alla musica é un duetto con Rioda Forego

Come anticipato a prima firma della sottoscritta su Il sussidiario.net, l’ex Amici 21 LDA si prepara per il rilascio del nuovo singolo, Venere, in un featuring con Rioda Forego. Nel mezzo della polemica online che vede gli utenti nel web contestare a gran voce la sua assenza dal parterre di ospiti in studio al talent show che lo rendeva popolare alle edizioni di Amici 22 e Amici 23 in corso, LDA sorprende con una svolta social. E non solo.

Il figlio d’arte vola a New York Canta, per il traguardo dell’ingaggio nel ruolo nei panni di giudice di canto al Festival della musica italiana di risonanza global di New York. E al Central Park di New York city si lascia immortalare in uno stato social su Instagram, la cui caption indica i lyrics rappresentativi del featuring che lo vede protagonista nel nuovo singolo all’orizzonte. Un’opera annunciata da Rioda Forego. Quest’ultimo, in un post sul re dei social, rompe il silenzio avvalorando la nostra anticipazione sulla collaborazione con l’ex Amici 21, LDA, che a differenza dell’altra figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango ed Ex Amici 22 Angelina Mango non é beneficiato nel successo dalle apparizioni al talent show che li rendeva celebri all’esordio TV in musica.

Così come rende noto il nuovo post di Rioda Forego, “Venere” é il singolo in uscita alla mezzanotte del 18 ottobre 2023, featuring LDA. Uno stato social che segna un tripudio di interazioni di consenso ed entusiasmo da parte del joint-fandom dei due artisti protagonisti della collaborazione più attesa del momento.

Venere é il nuovo singolo di Rioda Forego in collaborazione con l’ex Amici 21

Venere si preannuncia una papabile hit dalle atmosfere urban-pop e segna il ritorno del figlio di Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato, LDA, alla musica. Questo, dopo il traguardo dell’ex Amici 21 all’upgrade del singolo Castello di sabbia diventato colonna sonora di Di4ri -la seconda stagione, serie TV in streaming su Netflix. Ma non solo. Il figlio d’arte é reduce dal debutto al Festival della canzone di Sanremo 2023, che ha consacrato l’ex Amici 21 come il fenomeno pop dell’anno al titolo di “Big più giovane” nel contest della canzone sanremese, e si prepara per il ritorno in TV atteso con la partecipazione a New York Canta, prevista in onda in chiaro tv su Raidue e in attesa sul sito Raiplay.it.

