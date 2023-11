LDA: il ritorno TV a Boomerissima é virale/ Le reazioni al dissing di Millennial contro Boomer

LDA torna in TV, in una nuova puntata di Boomerissima

A grande richiesta del suo fandom attivo nel web, Luca D’Alessio in arte LDA registra il ritorno nei palinsesti TV e streaming di casa Rai, nella nuova puntata di Boomerissima. É un appuntamento dalle emozioni al cardiopalmo, quello che vede la conduttrice Alessia Marcuzzi diventare protagonista di una rovinosa caduta e l’ex Amici 21 nonché il Big più richiesto a Sanremo 2024, LDA, tornare nelle scene del piccolo schermo come concorrente nel team Millennial, in contrapposizione alla sfida a due squadre, al team Boomer.

Per l’occasione, dove il papà d’arte si direbbe il grande assente tra i concorrenti avversari Boomer, Luca D’Alessio in arte LDA registra una performance “dissing freestyle”, improvvisando delle barre rapeggianti come era solito fare tra una prova e l’altra di canto nel cantautorato, al talent show di Maria De Filippi che lo rendeva in passato popolare, all’edizione di Amici 21. Una prova che suona come una provocazione lanciata alla generazione adulta rappresentata anche dal papà d’arte e cantautore di Napoli di fama internazionale Gigi D’Alessio, quella dell’ex Amici 21, LDA.

Web in tilt, per il ritorno di LDA

“Buonasera, B o o m e rissima… Alessia sei bellissima… ma dimmi perché hai invitato sta squadra tristissima?- Intona il dissing a Boomerissima che é ora virale sui social, LDA-…amano i social ma non li sanno usare…”. Al di là di quella che poi sarebbe di lì a poco la sconfitta subita dai Boomer, il dissing a prima firma Millennial di LDA conclude imponendosi come il vincitore morale, per il notevole volume di interazioni social e influenza nel web: “Ripariamo gli errori fatti negli anni passati …siamo green voi evergreen, mai cambiati. Vota noi Millennial perché… Boomer loser!”.

Insomma, LDA sembra rivendicare la manifesta superiorità dei Millennial, in particolare per la capacità innata di saper stare a passo con l’avanzare del progresso tecnologico. In primis, relativamente all’uso dei social e i suoi benefici.













