LDA: la cover di “Se poi domani” a The Voice Generations lo commuove/ La dedica del piccolo Leandro é virale!

Amici, LDA sbarca a The Voice Generations con Se poi domani

LDA é il “grande assente” protagonista a The Voice Generations, con una dedica speciale da parte di Leandro. Tra i più giovani protagonisti nella sfida di canto di The Voice, il talent show in onda sulle reti Rai, Leandro si impone come un Wannabe LDA che é il fenomeno pop uscente di Amici 21 di Maria De Filippi, con una cover sulle note di “Se poi domani”. Si tratta della Pop ballad a prima firma LDA che quest’ultimo, figlio di Gigi D’Alessio facente parte della giuria a The Voice Generations, rilasciava all’esordio sanremese al Festival di Sanremo 2023.

Ed é napoletano il piccolo Leandro, frequenta la seconda classe elementare e registra la cover dedicata a LDA in duetto con Federica, la mamma 33enne. Il duo in gara a The Voice intona il brano pop tanto influente per la Generazione zeta. Ma i giudici non si girano, anche se Clementino regala a Leandro un suo berretto hip hop, ma non solo . I due duettano su Guardando la luna per la vittoria dello scudetto del Napoli.

LDA ringrazia Leandro con un invito speciale…

E le sorprese non sono finite qui per Leandro, che sembra sognare in grande. Il piccolo riceve ora tra le Instagram stories il plauso dell’idolo Gen Z, LDA:

“Io non ne sapevo niente dell’esibizione di Leandro- fa sapere l’ex Amici del tutto incredulo del momento TV che lo vede grande protagonista -…l’ho visto adesso e io sono sorpreso e volevo fare i complimenti a Leandro e lo volevo invitare al mio prossimo concerto per cantare Se poi domani insieme a lui ….e niente sei stato bravissimo!”. Quest’ultime sono solo alcune tra le parole che LDA destina al fan speciale in un nuovo videomessaggio diramato via Instagram stories, mentre su YouTube fa incetta di interazioni il video della cover del momento.

“Poi quando una canzone la sceglie un bambino… allora quella canzone ha fatto veramente successo ed é entrata nel cuore”, conclude commosso il “Justin Bieber italiano” e fenomeno pop di Amici.











