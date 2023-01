LDA: la serata cover a Sanremo 2023 é con Albe?/ Il gesto che insinua il dubbio

Sanremo 2023, LDA duetta con Albe: l’ipotesi sulla serata cover

Sanremo 2023 é dietro l’angolo e il Big previsto al debutto, LDA, desta curiosità social dando vita al gossip su un duetto in cantiere con Albe, per la serata delle cover. Reduce da un viaggio di benvenuto al nuovo anno 2023 made in UK, che lo ha visto fare visita alla capitale britannica Londra, Luca D’Alessio in arte LDA é chiamato ad un’importante scelta artistica, quella per la quarta serata sanremese di Sanremo 2023. Il Festival della Canzone italiana si tiene dal 7 all’11 febbraio 2023, sotto la direzione artistica e la conduzione del #1, Amadeus, che lo ha scelto tra i 28 concorrenti Big, consacrando il giovane come unico artista uscente da Amici 21 (la scorsa edizione del talent di Maria De Filippi vinta da Luigi Strangis) alla promozione sanremese. A Sanremo 2023 é chiamato a gareggiare per il titolo della Canzone italiana del Festival con Se poi domani, una canzone autobiografica scritta di suo pugno, ma non solo. Alla quarta delle cinque serate sanremesi, é tenuto a unire le forze con un artista solista, gruppo o altra entità musicale, per un duetto da realizzarsi in una cover, sulle note di una canzone originale, il cui rilascio sia avvenuto negli anni a cavallo tra le decadi ’60, ’70, ’80, ’90, ‘2000. Qual é la scelta sanremese di LDA? La sua vicinanza artistica e personale all’ex Amici 20 Aka7even, farebbe pensare all’ipotesi che a Sanremo 2023 possa concretizzarsi tra i concittadini di Napoli un duetto, come voluto dai rispettivi fandom dei due giovani. E, nell’attesa di Sanremo 2023, intanto, si apre anche un’altra pista, che vedrebbe Albe al fianco di LDA, per la cover di Sanremo 2023. Alberto La Malfa in arte Albe figura- in queste ore del pre-Festival– tra le Instagram stories di LDA, che lo tagga sorprendendolo in un curioso messaggio inaspettato. Una testimonianza dell’amicizia durevole tra i due, che prosegue oltre il tempo e lo spazio del talent che li ha visti rivali, Amici 21 di Maria De Filippi.

LDA e Aka7even, insieme alla serata cover di Sanremo 2023?/ Spunta un dettaglio

L’indizio sul possibile duetto a Sanremo 2023

“Non posso urlare…’Se non mi ami’ ti denuncio -esclama LDA, al tag di Albe… Vedi di amarmi ja!”. É il messaggio che LDA destina all’altro ex Amici 21, augurandogli il successo che merita il nuovo singolo, Se non mi ami, rilasciato da Albe sulle piattaforme musicali il 20 gennaio 2023. E Albe ricambia il tag tra le stories, condividendo LDA.

Aka7even, LDA lo porta a Sanremo 2023?/ Il dettaglio che non sfugge

Insomma gli ex Amici 21 si dicono ancora vicini, reduci dal rilascio di Cado. Il singolo realizzato in duetto dopo il talent show che li vede protagonisti in una fusione magica, dal sound POP-drill e che, anche a diversi mesi di distanza dal rilascio di novembre 2022, continua a spopolare nella playlist di ascolti rappresentativa dei giovani e che abbraccia più generazioni: Generazione zeta su Spotify Italia. Come emerge nella famosa playlist, aggiornata in data odierna 20 gennaio 2023, Cado insiste e persiste in Top10, classificata alla #9. Che LDA voglia collaborare proprio con Albe, alla serata cover di Sanremo 2023? L’ipotesi che ciò avvenga non può dirsi azzardata.

