LDA: la vacanza al mare con Miriam Galluccio é bollente/ Esplode il triangolo con Aka7even e…

LDA é in vacanza con Miriam Galluccio: spunta il “terzo incomodo” Aka7even e…

Sulla scia del gossip che lo vede in balia di una crisi d’amore con Miriam Galluccio, LDA rompe il silenzio social in una fuga al mare. Ebbene sí, reduce dal rilascio di Granita, il nuovo singolo candidato tra le new Songs al titolo di tormentone dell’estate 2023, Luca D’Alessio in arte LDA si concede del relax in alto mare, a bordo di una barca. Così come emerge dalle Instagram stories che il figlio d’arte di Gigi D’Alessio posta nella mattinata del 3 giugno 2023.

LDA e Miriam Galluccio: ex o ancora fidanzati?/ Rotto il silenzio social

“Amore”, scrive con tanto di emoticon a forma di cuore rosso e il tag di Miriam Galluccio, LDA, tra le storie rivelatrici. Un soggiorno fuori casa, a bordo di una barca e all’insegna del relax in alto mare, che il “Justin Bieber italiano” si concede con l’amata aspirante fashion designer, di 21 anni. Tra le immagini postate dal cantautore il 20enne e Miriam si sottopongono alla prima prova costume social, che nel loro caso può dirsi brillantemente superata. In una forma fisica perfetta, LDA sfoggia addominali tonici indossando dei boxer black&white e la fashionista dalle curve giunoniche opta per un monokini aragosta.

Gigi D'Alessio si emoziona ed emoziona con LDA/ Web in tilt per il duetto di Gigi uno come te: ancora insieme

Immagini da cui trapelano le vibes di una preannunciata estate per la coppia, in barba allo scetticismo che segna sovrano nel web sulla coppia. Da giorni, circola online il pettegolezzo di una crisi d’amore tra i due fidanzati, che oggi può dirsi smentito in definitiva, alla luce delle nuove Instagram stories. Tra le sue storie, anche Miriam Galluccio rompe il silenzio social come l’amato, repostando a sua volta il tag d’amore ricevuto da Luca D’Alessio.

Ma non é tutto. Perché, nelle ore in cui si registrano le interazioni della coppia, sul re dei social spunta inoltre un “terzo incomodo”, Aka7even. Tra le sue storie il “rivale amico” di LDA, e anche lui ex concorrente cantautore di Amici, Aka7even, si lascia immortalare in alto mare. Che sia in vacanza con Luca e Miriam? La domanda sorge spontanea. Poco prima di mostrarsi in barca, Aka7even parla ai follower in un nuovo video, che sarebbe l’annuncio sul rilascio del nuovo progetto musicale dell’estate 2023: “Sapete perché non metto storie? Perché tra due giorni si registra il video e tra poco si esce…”, dichiara Aka, poco prima di lasciarsi immortalare in un’altra storia mentre, misteriosamente, proprio come LDA é a bordo di una barca, chiamata “Napoli”, nella story postata con tanto di sottofondo musicale della storica canzone di Nino D’Angelo. Dopo “Granita” di LDA, quindi, si attende il nuovo singolo estivo di Aka7even.

LDA in crisi con Miriam Galluccio?/ La verità é a Sharm El Sheikh

Con LDA, esplode il “quadrilatero” dell’estate…

I due artisti potrebbero darsi ancora una volta battaglia per la sfida con in ballo il titolo di tormentone dell’estate 2023. E, intanto, tra i fan condivisi c’é chi spera nel rilascio di “Tremi”, l’inedito in duetto contenuto nel nuovo album di LDA, “Quello che fa bene”.

E nell’attesa, al triangolo LDA, Miriam e Aka, si aggiunge poi Francesca Galluccio! Anche la sorella gemella di Miriam, confermata fidanzata di LDA, é a quanto pare a godersi il relax in barca. La 21enne, tra le Instagram stories, condivide uno scatto hot mentre si dà al bacio alla francese con Aka7even e i due sono in barca: “Crazy!”, “Pazzi!”, esclama lei nella caption della story. Insomma, altro che triangolo… Se si parla di LDA, il gossip é sul “quadrilatero”!LDA é in vacanza con Miriam Galluccio: spunta il “terzo incomodo” Aka7even e…

Sulla scia del gossip che lo vede in balia di una crisi d’amore con Miriam Galluccio, LDA rompe il silenzio social in una fuga al mare. Ebbene sí, reduce dal rilascio di Granita, il nuovo singolo candidato tra le new Songs al titolo di tormentone dell’estate 2023, Luca D’Alessio in arte LDA si concede del relax in alto mare, a bordo di una barca. Così come emerge dalle Instagram stories che il figlio d’arte di Gigi D’Alessio posta nella mattinata del 3 giugno 2023.

“Amore”, scrive con tanto di emoticon a forma di cuore rosso e il tag di Miriam Galluccio, LDA, tra le storie rivelatrici. Un soggiorno fuori casa, a bordo di una barca e all’insegna del relax in alto mare a White Island, che il “Justin Bieber italiano” si concede con l’amata aspirante fashion designer, di 21 anni. Tra le immagini postate dal cantautore il 20enne e Miriam si sottopongono alla prima prova costume social, che nel loro caso può dirsi brillantemente superata. In una forma fisica perfetta, LDA sfoggia addominali tonici indossando dei boxer black&white e la fashionista dalle curve giunoniche opta per un monokini aragosta.

Immagini da cui trapelano le vibes di una preannunciata estate per la coppia, in barba allo scetticismo che segna sovrano nel web sulla coppia. Da giorni, circola online il pettegolezzo di una crisi d’amore tra i due fidanzati, che oggi può dirsi smentito in definitiva, alla luce delle nuove Instagram stories. Tra le sue storie, anche Miriam Galluccio rompe il silenzio social come l’amato, repostando a sua volta il tag d’amore ricevuto da Luca D’Alessio.

Ma non é tutto. Perché, nelle ore in cui si registrano le interazioni della coppia, sul re dei social spunta inoltre un “terzo incomodo”, Aka7even. Tra le sue storie il “rivale amico” di LDA, e anche lui ex concorrente cantautore di Amici, Aka7even, si lascia immortalare in alto mare. Che sia in vacanza con Luca e Miriam? La domanda sorge spontanea. Poco prima di mostrarsi in barca, Aka7even parla ai follower in un nuovo video, che sarebbe l’annuncio sul rilascio del nuovo progetto musicale dell’estate 2023: “Sapete perché non metto storie? Perché tra due giorni si registra il video e tra poco si esce…”, dichiara Aka, poco prima di lasciarsi immortalare in un’altra storia mentre, misteriosamente, proprio come LDA é a bordo di una barca, chiamata “Napoli”, nella story postata con tanto di sottofondo musicale della storica canzone di Nino D’Angelo. Dopo “Granita” di LDA, quindi, si attende il nuovo singolo estivo di Aka7even.

Con LDA, esplode il “quadrilatero” dell’estate…

I due artisti potrebbero darsi ancora una volta battaglia per la sfida con in ballo il titolo di tormentone dell’estate 2023. E, intanto, tra i fan condivisi c’é chi spera nel rilascio di “Tremi”, l’inedito in duetto contenuto nel nuovo album di LDA, “Quello che fa bene”.

E nell’attesa, al triangolo LDA, Miriam e Aka, si aggiunge poi Francesca Galluccio! Anche la sorella gemella di Miriam, confermata fidanzata di LDA, é a quanto pare a godersi il relax in barca. La 21enne, tra le Instagram stories, condivide uno scatto hot mentre si dà al bacio alla francese con Aka7even e i due sono in barca: “Crazy!”, “Pazzi!”, esclama lei nella caption della story. Insomma, altro che triangolo… Se si parla di LDA, il gossip é sul “quadrilatero”!

🎶#LDA e #MiriamGalluccio, altro che crisi d’amore! La vacanza di coppia é bollente, in alto mare! Esplode il quadrilatero con #Aka7even e #FrancescaGalluccio – le gemelle si tengono strette i cantanti Pop. AKA: “Sto per girare un video…”. É tormentone con LDA? Io dico #Tremi! pic.twitter.com/mqatG5W0pv — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) June 3, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA